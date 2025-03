Lou Lopez-Sénéchal enchaîne avec un record face au redoutable CB Avenida

Dans la lignée de son excellente Copa de la Reina, Lou Lopez-Sénéchal (1,85 m, 26 ans) a battu son record de points en championnat espagnol avec 26 unités à 10/13 au tir dans la victoire de Jairis sur le parquet du CB Avenida (60-64), club qui a atteint le deuxième tour de l’EuroLeague encore cette saison. C’est même club de Salamanque que Jairis avait battu dimanche dernier à Saragosse.

𝙈𝙑𝙋 𝘿𝙀𝙇 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙄𝘿𝙊 🔝🔥 ¡Lou López Sénéchal es la MVP @LaBocaTeLia del partido contra Perfumerías Avenida! (again 😍) 26 puntos | 3 rebotes | 10/13 en TC | 26 val pic.twitter.com/YCXrLdb24h — Hozono Global Jairis (@CBJairis) March 30, 2025

MVP de la finale de la Coupe de la Reine, l’internationale française n’a presque rien manqué, terminant à 7/9 à 2-points et 3/4 à 3-points. Lou Lopez-Sénéchal a ajouté 3 rebonds, une passe décisive et une interception. En plus de ces statistiques impressionnantes, c’est bien la Franco-Mexicaine qui a ramené son équipe dans le match alors que leurs adversaires étaient à +8 à l’entame du dernier quart-temps (47-39) et toujours en tête à 1 minute 30 de la fin. Cette performance lui vaudra la distinction de MVP de la rencontre, tout en étant meilleure marqueuse de la 27e journée du championnat.

¡Aina Ayuso aparece cuando más importa para poner por delante al @CBJairis! Nos espera un final de lo más igualado en este partidazo de la jornada de la #LFendesa 📺 DIRECTO | Teledeporte y https://t.co/ik53XDUjVT pic.twitter.com/uq4lXnFuzJ — Teledeporte (@teledeporte) March 29, 2025

Une distinction qui lui a donc été décernée deux matches de suite. La Franco-Mexicaine avait en effet dominé Salamanque une première fois en finale de Coupe de la Reine, remportée 67-59. Sa prestation avait été historique car elle avait été la première étrangère à atteindre 32 d’évaluation dans la finale de la compétition depuis au moins 1998.

C’est la 17e victoire en 27 rencontres de Jairis qui a fait le trou à la cinquième place de Liga Endesa Femenina et peut entrevoir de passer devant Saragosse (4e) qui dispose du même bilan. Surtout si Lou Lopez-Sénéchal continue sur sa lancée.