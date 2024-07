Louis Cassier et Clément Cavallo restent à Boulazac

L’effectif 2024-2025 prend forme à Boulazac. Le club a annoncé que Louis Cassier (2,02 m, 26 ans) et Clément Cavallo (2,00 m, 33 ans) feraient toujours partie de l’effectif la saison prochaine.

Formé en Kanaky-Nouvelle-Calédonie puis au Champagne Basket, passé par Gries-Oberhoffen en Pro B et Roanne en Betclic ELITE, Louis Cassier évolue à Boulazac depuis 2022. Intérieur fuyant, il a tourné en moyenne à 6,6 points à 46% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds et 1 passe décisive en 18 minutes de jeu. st Des statistiques intéressantes mais légèrement en baisses par rapport à l’exercice précédent (9,5 points et 4,3 rebonds en 20 minutes).

Après 2 années au BBD, notre guerrier continuera d'évoluer sous les couleurs boulazacoises la saison prochaine ! 🫡#GoBBD pic.twitter.com/Ku59NJnhwd — BoulazacBasketD (@BoulazacBasketD) July 5, 2024

Clement Cavallo (2,00 m, 33 ans) est lui le capitaine et leader moral du BBD. Homme de l’ombre, l’ailier formé sur les bords de la Méditerranée apporte du liant des deux côtés du terrain. Ses statistiques ne peuvent retranscrire (4,1 points, 2,9 rebonds et 1,8 passe décisive en 22 minutes) son apport essentiel au sein d’un collectif qui a atteint la finale des playoffs.