Louis Lesmond explique son départ d’Harvard : « Je vais faire un choix 100% basket »

Sa quatrième saison NCAA – dont une en tant que redshirt – terminée avec Harvard, son diplôme en poche, Louis Lesmond (1,98 m, 23 ans) a fait connaître son intention de changer de programme universitaire pour boucler son cursus basket. Le vice-champion du monde U19, réputé pour être l’un des meilleurs shooteurs de sa génération lorsqu’il jouait en France, veut redonner un coup de boost à son parcours de joueur de haut-niveau, après avoir été limité dans son développement au sein du Crimson.

Louis, tu viens de boucler un cycle de quatre ans à Harvard…

En lycée, j’étais classé dans le Top 3 des joueurs ici et j’avais beaucoup de bonnes offres. Mais dès qu’Harvard est entré en jeu, c’était dur à refuser ! J’ai suivi ce cursus pendant quatre ans, ce qui a un peu mis le basket en pause, mais je suis prêt à y retourner à 100%. Ça ne change pas mon objectif qui est de devenir basketteur professionnel. Il y a moyen de franchir quelques caps !

Le diplôme Harvard, c’est un peu comme une assurance vie. En plus de ça, tous les gens autour de toi sont spéciaux d’une manière ou d’une autre. Dans les cours, il y des acteurs, des mannequins, … il y a de tout ! Ça permet d’avoir un réseau bien avancé pour le futur.

Pour les cours, et dans son ensemble, Harvard était génial pour les cours. Mais sur le basket c’était compliqué. Dans mon équipe, il n’y avait que deux – trois joueurs maximum qui veulent devenir pros. On a donc beaucoup de joueurs qui sont à moitié dedans, qui ont beaucoup de cours à côté… Y compris pour moi, ce n’était pas facile de gérer les cours (70% du temps) et le basket (30% du temps).

Parlons purement basket : tu es arrivé en tant que poste 2 en 2020 et tu as désormais un rôle de 3&D…

Effectivement, je joue au poste 3-4 la plupart du temps, alors que j’ai toujours été un arrière d’1,98 m, que cela soit à l’INSEP ou en équipe de France jeunes. J’ai dû changer un peu mon jeu mais cela l’a enrichi d’une certaine manière. J’ai pu apprendre à défendre sur des postes 3/4, aller plus à l’intérieur, mettre la balle au sol, travailler le jeu à mi-distance. Maintenant, je suis content que ça se termine, d’avoir mon diplôme, tourner cette page et me mettre à 100% dans le basket. Je n’ai aucun regret d’être passé par la case Harvard, mais niveau basket, ce n’était pas trop ça.

On comprend donc mieux ton choix de changer d’université…

Il me reste une année d’éligibilité en NCAA, donc j’ai envie de rejoindre une université réputée pour sa session basket. Là, les équipes vont entrer en March Madness et dans les tournois de conférence. Il faut attendre que la saison se termine mais la période de recrutement s’ouvrira ensuite, et ira vite. Je vais faire un choix 100% basket. Puis je vais tout donner l’année prochaine avant de devenir pro, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, avec la France en priorité. Tout dépendra de ma saison prochaine.

Tu as été fêté par l’université d’Harvard le 9 mars lors de la fameuse senior night.

C’est ça. Pour le dernier match à domicile, toutes les équipes mettent en avant leurs joueurs dernière année. Ils débutent dans le cinq majeur et jouent au moins les cinq premières minutes, qu’ils y soient ou non le reste de l’année, ils reçoivent une vidéo « hommage » avec interview des coéquipiers, etc. Les parents viennent sur le terrain, on reçoit des petits cadeaux, ton maillot encadré, etc.

Le basket français se rappelle surtout de toi pour ta participation au Mondial U19 2021, aux côtés notamment de Victor Wembanyama, conclu par une finale épique face à Team USA.



Cela reste évidemment dans mes meilleurs souvenirs, comme toutes mes campagnes en sélection jeunes. J’ai fait U15, U16 et U19. Tout ça pour l’atmosphère la pression avant les matchs, etc… Mais c’est sûr que quand on fait un aussi bon tournoi qu’en U19, avec une finale face aux États-Unis, ça reste l’un des meilleurs souvenirs basket. C’était une expérience assez inouïe.