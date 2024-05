Jordan Loyd veut rester « des années » à Monaco

Jordan Loyd (1,93 m, 30 ans) a annoncé dans une interview accordée à Basketnews vouloir rester à Monaco pour plusieurs saisons. L’arrière américain est arrivé en principauté en 2022. Excellent sur la première saison, il a enchaîné les arrêts médicaux en 2023-2024 à cause de son dos. Lors du match 2, c’est cependant lui qui a marqué le 3-points scellant la victoire contre le Fenerbahçe Istanbul.

Au cours de cet entretien, Jordan Loyd s’est voulu rassurant sur son état physique. Pour sa deuxième saison avec Monaco, Jordan Loyd a disputé 34 matches, 19 en EuroLeague, 11 en Betclic ÉLITE, deux en Coupe de France et deux à la Leaders Cup. Ceci est dû à ses pépins physiques et il en est conscient. Détenteur d’un contrat à 1,1 million d’euros par saison, l’ancien joueur de Valence, l’Etoile Rouge de Belgrade et du Zénith Saint-Petersbourg sait sa place menacée à Monaco en raison de sa blessure au dos. « Je n’ai pas de mal à dire (que je veux rester plusieurs saisons) publiquement. Mais bien sûr, des choses arrivent. Avec ma situation sur l’année passée, tu te rappelles que c’est un business », a-t-il continué.

Alors Jordan Loyd restera ? Restera pas ? La régularité de ses performances sur la fin de saison et notamment sur le match 5 des quarts de finale d’EuroLeague sera sans doute déterminante.

Jordan Loyd: “Honestly, Monaco is a place I call home. <…> My family loves it. It's a place I want to be many years. I have no problem saying that publicly. But obviously, things happen. With the injury situation this past year, you always remember it's a business.“

