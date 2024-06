Luc Cluysen, nouveau responsable du centre de formation de Champagne Basket

« La nouvelle formule du championnat n’est pas encore connue, mais notre objectif est de viser le plus haut possible et de pouvoir nous mesurer aux meilleurs. Avec l’expérience que j’ai acquise à l’ASA et l’équipe que je vois à Champagne Basket, je pense qu’il est possible de se classer parmi les meilleures équipes d’Espoirs Pro B. »