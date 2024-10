Lucas Ugolin, un record de points qui confirme un bon début de saison : « Il a un talent dans le scoring fou »

Lucas Ugolin (1,96 m, 22 ans) a signé ses records de points (28) et d’évaluation (27) au niveau professionnel lors de la large victoire de l’ADA Blois contre le Nantes Basket Hermine (108-75), ce vendredi 4 octobre pour la 5e journée de Pro B. Cantonné à un rôle de remplaçant à Limoges, l’ailier a retrouvé la Pro B qu’il avait goûté plus jeune à Nancy. Le Francilien est pour le moment très efficace avec 12 points à 56,3% de réussite aux tirs et 2,5 rebonds en 17 minutes de moyenne en championnat. Sur cette rencontre, il n’a eu besoin que de 20 minutes pour réussir 11 de ses 15 tentatives de tirs.

« Je sais qu’il a les capacités pour être un énorme scoreur » David Morabito, coach de l’ADA Blois, sur Lucas Ugolin

« J’ai fait un bon match certes mais c’est d’abord grâce à l’équipe, a-t-il commenté dans La Nouvelle République. Aujourd’hui, c’est moi, demain ce sera quelqu’un d’autre car on est tous capable de scorer. » Retrouver David Morabito, coach qu’il avait connu au centre de formation de Nancy, n’est pas pour rien dans sa réussite à Blois. « C’est un joueur d’instinct, c’est pour cela que je le voulais pour qu’on ne soit pas trop lisse, explique le technicien azuréen. J’avais besoin de ce feu follet, de ce petit pétard qui peut à tout moment faire quelque chose. Il a un sens du panier, il a un talent dans le scoring fou et je sais qu’il a les capacités pour être un énorme scoreur. » Désormais, Lucas Ugolin va devoir répéter ce genre de performances mais aussi être tout aussi efficace sur de plus longues périodes sur le terrain.