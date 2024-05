Ludovic Beyhurst de retour près de chez lui : direction l’Alliance Sport Alsace

C’est un retour aux sources pour Ludovic Beyhurst (1,72 m, 25 ans). Le joueur d’Orléans cette saison aurait signé un contrat avec l’Alliance Sport Alsace, selon La République du Centre. Cinq ans après avoir quitté l’Alsace et Strasbourg, le meneur y reviendrait sur la durée, avec un contrat de trois ans à Gries-Souffel, et en bonne compagnie, avec un entraîneur Nebojša Bogavac qu’il connaît bien.

Pourtant, Ludovic Beyhurst aurait également pu s’installer dans la durée à Orléans. Rapidement devenu le chouchou du CO’Met, l’intéressé souhaitait d’ailleurs rester dans le Loiret après une saison réussie pour son retour dans l’Hexagone. Le natif de Strasbourg a comptabilisé 7,4 points à 44 % de réussite aux tirs, 2,4 rebonds, 5 passes décisives pour 11,2 d’évaluation en 26 minutes de jeu en moyenne.

Mais c’est donc donc un autre club de Pro B que le meneur va rejoindre, avec l’Alliance Sport Alsace. Un club que Ludovic Beyhurst connaît bien à de nombreux égards. À l’intersaison 2022, avant de partir rejoindre Nebojša Bogavac au KK Podgorica pour sa première expérience à l’étranger, le meneur de jeu avait effectué la présaison avec l’ASA. Enfin, la relation avec son futur entraîneur a également été un élément clé. Le technicien monténégrin est très apprécié par Ludovic Beyhurst, qui l’a eu en tant que coach chez les Espoirs de la SIG et lors de son passage au Monténégro.

« C’était ma première expérience à l’étranger et “Trumo” (le petit nom de Bogavac, ndlr), qui avait été mon coach en espoirs, à la SIG, m’a accueilli comme un membre de sa famille. J’ai découvert une nouvelle culture et tissé avec lui des relations humaines fortes. C’est quelqu’un de très agréable, avait expliqué Ludovic Beyhurst aux Dernières Nouvelles d’Alsace au moment du retour du technicien en Alsace. C’est un adepte du jeu rapide, il a été shooteur lui-même, il laisse donc beaucoup de liberté en attaque. Comme il me connaissait, il m’avait donné pas mal de responsabilités, j’avais apprécié. Mais il veut que les joueurs se donnent à fond, qu’ils ne trichent pas. Surtout en défense. »