Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique

EuroBasket - Luka Doncic entre dans l'histoire de l'EuroBasket avec un triple-double. Le superstar slovène guide son équipe vers une victoire convaincante 86-69 contre la Belgique, devenant le quatrième joueur depuis 1995 à réaliser cette performance.
|
00h00
Résumé
Écouter
Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique

Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique

Crédit photo : Julie Dumélié

La Slovénie a signé une performance défensive convaincante dimanche pour dominer la Belgique 86-69, avec Luka Doncic qui a couronné cette victoire en devenant seulement le quatrième joueur depuis 1995 à enregistrer un triple-double lors d’un match à l’EuroBasket.

Une performance historique pour Doncic

La magie de Luka Doncic s’exprime jour après jour à Katowice, mais dimanche était vraiment spécial. Le superstar slovène a réalisé le quatrième triple-double de l’histoire de l’EuroBasket depuis 1995 avec 26 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Cette performance place Doncic dans un cercle très fermé de l’élite européenne.

LIRE AUSSI

Le joueur des Lakers est également devenu le plus jeune joueur (26 ans et 184 jours) à atteindre 400 points en EuroBasket depuis Tony Parker en 2007 (25 ans et 122 jours). Côté slovène, seuls Goran Dragic et Jaka Lakovic avaient franchi cette barre symbolique auparavant.

Plus impressionnant encore, Doncic a déjà atteint au moins 400 points, 100 passes décisives et 100 rebonds en EuroBasket, accomplissant ces marques en seulement 19 matchs. Il devient ainsi le joueur le plus rapide à y parvenir au 21e siècle.

La Slovénie gagne enfin

La supériorité de la Slovénie au rebond était évidente lors de ce match d’ouverture dominical à la Spodek Arena. Les champions d’Europe 2017 ont dominé la Belgique 43 rebonds à 31 et les ont surclassés dans la peinture avec 40 points marqués contre 18 encaissés. Cette maîtrise collective, combinée au small ball adopté en début de match, a permis aux Slovènes de contrôler facilement la première mi-temps.

LIRE AUSSI

Menée par son numéro 77, la Slovénie décroche sa première victoire lors de cet EuroBasket 2025, après les défaites contre la Pologne et la France. L’équipe peut désormais envisager sereinement son prochain match contre l’Islande le mardi 2 septembre. De son côté, la Belgique de Dario Gjergja affiche un bilan de une victoire et deux défaites dans le groupe D et devra réagir face à Israël mardi.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Islande
Islande
Suivre
Israël
Israël
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
France
France
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
roblackman
Sur une jambe, quel champion!!!!
Répondre
(0) J'aime
silk
Les triples doubles à l'Euro avant Doncic : - Stojko Vrankovic à l'Euro 1993 (12 points, 13 rebonds, 10 contres) - Toni Kukoc en 1995 (15 points, 12 rebonds, 11 passes décisives) - Rares Mandache en 2017 (14 points, 11 rebonds, 10 passes décisives) - Mateusz Ponitka en 2022 (26 points, 16 rebonds, 10 passes décisives).
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Le sélectionneur de l'Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l'hôpital
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel
À l’étranger
00h00Le flop saint-quentinois Marcus Santos-Silva va retrouver la BCL
ELITE 2
00h00Blois remporte le tournoi d’Aix-les-Bains en éteignant le feu roannais
Luka Doncic a signé un triple-double et la Slovénie a battu la Belgique
EuroBasket
00h00Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique
Jordan Loyd a marqué 59 points sur les deux premiers matches de l'Euro
EuroBasket
00h00Comment est vue la naturalisation de Jordan Loyd en Pologne ?
Giannis Antetokounmpo a marqué 27 points contre la Géorgie
EuroBasket
00h00Giannis Antetokounmpo mène la Grèce vers une victoire écrasante contre la Géorgie
NCAA
00h00Parmi les meilleurs marqueurs français de NCAA, Sami Pissis transfère vers Alabama A&M
Guerschon Yabusele et les Bleus enchaînent dans leur Euro, face à Israël
EuroBasket
00h00Où regarder France – Israël gratuitement ce dimanche 31 août ?
francisco doncic
EuroBasket
00h00Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »
Nick Johnson a manqué d'adresse dans la défaite de Saint-Quentin en présaison contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Une première défaite en préparation mais un public déjà nombreux : Saint-Quentin défait par Bruxelles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0