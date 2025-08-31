Luka Doncic réalise un triple-double historique lors de Slovénie – Belgique

La Slovénie a signé une performance défensive convaincante dimanche pour dominer la Belgique 86-69, avec Luka Doncic qui a couronné cette victoire en devenant seulement le quatrième joueur depuis 1995 à enregistrer un triple-double lors d’un match à l’EuroBasket.

LUKA DONCIC BECOMES THE 4TH PLAYER IN RECORDED #EUROBASKET HISTORY TO POST TRIPLE-DOUBLE 🔥 pic.twitter.com/UoinUhhMGD — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Une performance historique pour Doncic

La magie de Luka Doncic s’exprime jour après jour à Katowice, mais dimanche était vraiment spécial. Le superstar slovène a réalisé le quatrième triple-double de l’histoire de l’EuroBasket depuis 1995 avec 26 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Cette performance place Doncic dans un cercle très fermé de l’élite européenne.

Le joueur des Lakers est également devenu le plus jeune joueur (26 ans et 184 jours) à atteindre 400 points en EuroBasket depuis Tony Parker en 2007 (25 ans et 122 jours). Côté slovène, seuls Goran Dragic et Jaka Lakovic avaient franchi cette barre symbolique auparavant.

Plus impressionnant encore, Doncic a déjà atteint au moins 400 points, 100 passes décisives et 100 rebonds en EuroBasket, accomplissant ces marques en seulement 19 matchs. Il devient ainsi le joueur le plus rapide à y parvenir au 21e siècle.

HISTORY 🤯 With this assist, Luka Doncic completed triple-double and became the fourth player in recorded #EuroBasket history to do so 🔥 pic.twitter.com/a2lMKwj3NL — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

La Slovénie gagne enfin

La supériorité de la Slovénie au rebond était évidente lors de ce match d’ouverture dominical à la Spodek Arena. Les champions d’Europe 2017 ont dominé la Belgique 43 rebonds à 31 et les ont surclassés dans la peinture avec 40 points marqués contre 18 encaissés. Cette maîtrise collective, combinée au small ball adopté en début de match, a permis aux Slovènes de contrôler facilement la première mi-temps.

Menée par son numéro 77, la Slovénie décroche sa première victoire lors de cet EuroBasket 2025, après les défaites contre la Pologne et la France. L’équipe peut désormais envisager sereinement son prochain match contre l’Islande le mardi 2 septembre. De son côté, la Belgique de Dario Gjergja affiche un bilan de une victoire et deux défaites dans le groupe D et devra réagir face à Israël mardi.