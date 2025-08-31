Recherche
EuroBasket masculin

Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »

EuroBasket - Si Luka Doncic a porté la Slovénie contre la France avec ses 39 points, c'est bien Sylvain Francisco qui lui a volé la vedette avec ses 32 unités mais surtout la victoire de son équipe. Pas forcément une chose à laquelle s'attendait la star des Los Angeles Lakers...
00h00
Luka Doncic a fait connaissance avec Sylvain Francisco : « Il a tiré à 1/23 en préparation et il a marqué 30 points contre nous »

Luka Doncic a pu découvrir toutes les qualités de driveur de Sylvain Francisco.

Crédit photo : Julie Dumélié

À quelques secondes du buzzer final, Luka Doncic félicitait déjà Sylvain Francisco et la France pour leur succès contre sa nation. Une accolade qui a finalement coûter deux points supplémentaires à la Slovénie, à la suite d’un panier controversé de celui dont il n’avait visiblement pas prévu qu’il lui chipe le trophée de MVP de ce France – Slovénie.

Scouting à revoir pour la Slovénie

Car d’après les déclarations en conférence de presse de la star des Los Angeles Lakers, lui et ses partenaires ne s’attendaient pas à ce que Sylvain Francisco flambe autant face à eux : « Nous nous sommes vraiment battus, nous avons un peu baissé les bras dans les deux ou trois dernières minutes, mais nous avons tout donné », a déclaré Doncic dans des propos rapportés par EuroHoops. « La France n’est vraiment pas un adversaire facile, je l’ai dit aux gars, et nous devons continuer sur cette lancée. Nous nous sommes bien préparés pour ce match, Francisco a marqué 1/23 lors des matchs de préparation, et il a maintenant marqué 30 points. »

Il est sûr que si les Slovènes se sont fiés uniquement au niveau de jeu Sylvain Francisco lors des matchs de préparation, le scouting du staff technique est à revoir. Déjà, redonnons les bons chiffres : le meneur de jeu de l’équipe de France n’a pas inscrit un seul panier en préparation, compostant plutôt 7 de ses 24 tentatives lors de ses quatre apparitions en amical cet été. Autrement, peut-on rappeler à la Slovénie que pour la seconde saison de Sylvain Francisco en EuroLeague, ce dernier a planté en moyenne plus de 14 points à 40% aux tirs et 4 passes décisives avec le Zalgiris Kaunas.

Le 9e Français à franchir la barre des 30 points à l’Euro

Ainsi, Sylvain Francisco a fait payer au prix fort le laxisme apparent des Slovènes sur sa personne. « Ce que Sylvain a merveilleusement fait aujourd’hui, c’est profiter de la façon dont les Slovènes défendaient », soulignait d’ailleurs son sélectionneur Frédéric Fauthoux. Résultat : 32 points à 9/15 aux tirs, soit le neuvième Bleu à franchir la barre mythique des 30 points en EuroBasket. Luka Doncic et les Slovènes sont désormais prévenus, tout comme l’ensemble des futurs adversaires de la France…

