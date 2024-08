Luka Nikolic passe de Toulouse à Challans

Luka Nikolic (2,09 m, 29 ans) passe de Toulouse à Challans. L’intérieur serbe va ainsi vivre sa sixième saison en Nationale 1 masculine (NM1) après avoir joué à Lorient, Tarbes, Boulogne et donc Toulouse.

En 2023-2024, ce poste 5/4 tournait à 13,9 points à 47,5% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes. Avant d’évoluer en France, Luka Nikolic a joué dans le championnat serbe, bosnien, portugais, autrichien ainsi que la troisième division espagnole. Avec Nikolic, l’effectif 2024-2025 de Challans affiche complet.

L’avis de l’entraîneur Sébastien Lambert sur la signature de Luka Nikolic à Challans :

« Luka est un joueur que je suis depuis ses premières années en France. C’est un profil que j’apprécie vraiment, car il a vraiment la capacité de jouer sur deux postes. C’est un très bon rebondeur qui a fait preuve d’une très belle régularité depuis qu’il est en France. Il connaît très bien notre championnat et notre culture et il a déjà évolué avec beaucoup de joueurs de notre équipe. Sur le plan humain, tout le monde ne m’en a dit que du bien. Et c’est aussi un gabarit très intéressant du haut de ses 2,09 m. J’ai toujours eu un intérêt depuis 3/4 ans pour lui, mais pour différentes raisons ça ne s’est jamais fait. Cette fois, c’est la bonne et j’en suis très satisfait. »