Lyon SO fait chuter Le Havre, des arrivées et la victoire pour Loon-Plage

Poule A : de grosses prolongations à Toulouse et Pays de Fougères

Pour ce dernier match avant la trêve internationale, rien à signaler ou presque dans la poule A. Opposé au Pôle France, le leader Quimper a logiquement déroulé (84-64), pour ce qui constituait le dernier match de son remplaçant médical Frédéric Loubaki.

Derrière, seul Levallois a concédé du terrain sur les Béliers, avec une défaite chez les Sables D’Olonne (85-78). Lorient et Tarbes-Lourdes n’ont pas connu la même mésaventure à l’extérieur. Si le CEP s’est facilité la tâche à Poissy (66-88) avec une très belle adresse extérieure (13/29 à 3-points), le club des Hautes-Pyrénées a eu beaucoup plus chaud à Rennes, l’emportant d’un petit point (69-70). Après 4 victoires de rang à Monconseil, le Tours MB a chuté pour la première fois de la saison à domicile contre Challans (71-88).

Il aura fallu être patient pour connaître le vainqueur du derby breton entre Pays de Fougères – Vitré. Après deux prolongations, c’est finalement le promu qui l’a emporté sur la score de 102 à 96. Enfin, le Stade Toulousain a décroché une victoire à l’arraché contre Angers (74-73, a.p). Après avoir arraché la prolongation par Dennis Ona Embo à 2 secondes de la fin du temps réglementaire, Toulouse a ensuite pu compter sur sur son capitaine Willesley Butler (25 points et 17 rebonds) pour inscrire le tir de la victoire dans les 20 dernières secondes de la période supplémentaire. Cruel pour l’Étoile qui végète dans le bas du classement de la Poule A.

Les résultats de la 13e journée dans la Poule A : Poissy – Lorient : 66-88

Tours – Challans : 71-88

Rennes – Tarbes-Lourdes : 69-70

Quimper – Pôle France : 84-64

Toulouse – Angers : 74-73, a.p.

Pays de Fougères – Vitré : 102-96

Poule B : les concurrents du Havre se neutralisent

Après Charleville-Mézières, c’est chez Lyon SO que le leader Le Havre a concédé sa 2e défaite de la saison (74-59). Mal embarqués après le premier quart-temps (9-21), les hommes de Philippe Hervé ont pourtant trouvé les ressources pour renverser le STB. Mais l’Étoile de Charleville-Mézières a cette fois rendu service aux Havrais en battant l’un de leurs concurrents directs, Mulhouse (100-97). Malgré le bon match de Fabio Milanese (24 points), le club alsacien peine face aux promus ces dernières semaines, après avoir déjà perdu contre Metz. Mais l’équipe de Frank Kuhn n’a pas été la seule à se faire avoir ce vendredi 15 novembre, puisque Orchies et Boulogne-sur-Mer se sont également fait avoir à l’extérieur, au SCABB et à Besançon.

Enfin, Loon-Plage a renoué avec la victoire contre Feurs (81-77) après quatre défaites de rang en NM1. Le bon match d’Hugo Boumpoutou (15 points en 16 minutes) a bien aidé les Nordistes à prendre le meilleur sur les Foréziens dans le dernier quart-temps. Loon-Plage a en plus de cela enregistré une arrivée et un retour. D’abord la venue de Elias Kherzane, vu à Rueil-Malmaison et Berck ces dernières saisons, pour pallier l’absence de Hugo Desseignet. Puis le retour au bercail de son ancien capitaine, Tony Housieux, présent lors du sacre en playoffs de NM1 en 2023 et qui officie désormais en tant que préparateur physique.