Maceo Jack, le MIP du championnat britannique à Orléans

Orléans a signé le shooteur Maceo Jack (1,95 m, 25 ans) pour la saison 2024-2025. Depuis l’annonce de sa signature de son coach Lamine Kebe, l’OLB enchaîne les contrats signés. Cette fois, c’est un poste 3-2 étasunien qui débarque dans le Loiret.

Maceo JACK (25 ans, JAM, 1m95, arrière), un scoreur polyvalent à l'OLB !

Après avoir grandi à Buffalo, dans l’Etat de New York, Maceo Jack a joué pour l’université de George Washington (de 2017 à 2021) puis chez les Buffalo Bulls en 2021-2022, aux côtés de Joshua Mballa. A sa sortie de NCAA, il a lancé sa carrière professionnelle dans le modeste championnat britannique. Relativement discret à Chesire pour son exercice rookie (10,5 points, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne), il a cependant terminé MIP (meilleure progression de la saison) en 2023-2024. Il faut dire que non seulement il a produit de bien meilleures statistiques (16,7 points à 43,3% de réussite à 3-points, 4,2 rebonds et 1,3 passe décisive) mais surtout il a amené le Phoenix en finale des playoffs de BBL, échouant de peu face aux Londons Lions (85-88). Fort de cette expérience anglaise, Maceo Jack traverse la Manche pour venir se tester chez un poids lourd de la Pro B, l’Orléans Loiret Basket.

« Je suis très content de l’arrivée de Maceo à l’OLB, a bien entendu commenté son futur coach, Lamine Kebe. C’est un attaquant très fort qui possède une grande capacité de scoring à différents endroits du terrain. Il est athlétique et polyvalent, il peut évoluer à différents postes. Il devrait nous apporter beaucoup de points et aussi du leadership dans l’équipe. »

Maceo Jack est la deuxième recrue étrangère d’Orléans après le Croate Tomislav Gabric (2,04 m, 28 ans).