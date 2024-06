Malaga égalise contre Murcie malgré un Yannis Morin précieux

Mené 2-0 dans la série, Malaga s’est remis la tête à l’endroit en gagnant à son tour les deux matches des demi-finales de playoffs de Liga Endesa à Murcie.

Après un succès samedi (66-78) dans le match 3, les premiers de saison régulière ont remporté le match 4, lundi soir (79-88). Les hommes d’Ibon Navarro forcent un match 5 à domicile, ce mercredi 5 juin. Le vainqueur du match 5 retrouvera le Real Madrid en finale. En frappant d’entrée (18-31 dans le premier quart-temps), Malaga a réussi à mettre sa patte sur le match. Toujours devant à la pause (55-43), les Andalous se sont rendus le match facile. Le champion de France 2022 Dylan Osetkowski a encore été très bon (22 points à 7/10 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes décisives pour 28 d’évaluation en 22 minutes).

De son côté, Yannis Morin (2,08 m, 30 ans) a tout donné pour conclure cette série à domicile mais ça n’a pas suffi. Dans le sillage de son coéquipier Rodions Kurucs, auteur de 26 points à 9/12, 7 rebonds et 4 passes décisives pour 32 d’évaluation en 27 minutes, Yannis Morin a été précieux. Le Français a inscrit 10 points, pris 7 rebonds et distribué 2 passes pour finir à 21 d’évaluation en 27 minutes. L’ancien pivot roannais reste dans une très bonne série, avec notamment 7,5 rebonds de moyenne. Son chantier dans la raquette sera donc encore plus attendu pour permettre à son équipe de s’imposer lors du match 5, au Palais des Sports José Maria Martin ce mercredi à 20h30.