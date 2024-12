Malcolm Cazalon déjà heureux à Strasbourg : « Il n’y a que des bons gars dans l’équipe »

Malik Fitts (1,98 m, 27 ans) à l’arrêt, la SIG Strasbourg a fait venir Malcolm Cazalon (1,98 m, 23 ans) jusqu’en février. Jusqu’ici, l’ailier n’a jamais réellement jouer en France au niveau professionnel. Vu très jeune à la JL Bourg, il s’est avant tout émancipé en Serbie, au Mega Basket. Après une saison partagée entre la NBA et la G-League à Détroit, l’ancien joueur de la Chorale de Roanne s’est fait opérer avant de poursuivre sa rééducation en France. Après avoir repris l’entraînement à Nanterre, il a découvert son équipe sur la semaine écoulée. Et il semble déjà conquis :

« Je me sens bien, je reprends du rythme et ça revient petit à petit, mais dans la globalité, je me sens bien, indique-t-il sur le site Internet de la SIG Strasbourg. Franchement, il y a que des bons gars dans l’équipe. J’ai de la chance. Les Français me parlent beaucoup, ils m’aident énormément et ça me fait du bien. Avant de venir à la SIG Strasbourg, je connaissais 3/4 de l’équipe de nom, je connaissais déjà bien Illan. C’est marrant, parce que mon père a joué contre Florent Pietrus et je n’aurais jamais pensé jouer avec Illan en club. »