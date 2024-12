Strasbourg sans Brice Dessert à La Rochelle

Victime d’une entorse de la cheville au bout de 40 secondes lors de la défaite contre Cholet (83-94), Brice Dessert (2,12 m, 21 ans) est forfait pour le déplacement de la SIG Strasbourg à La Rochelle indique les Dernières Nouvelles d’Alsace. Le pivot compte revenir pour le match suivant, le vendredi 20 décembre à Dijon.

All-Star et international français après son bon début de saison (11 points à 72,9% de réussite aux tirs et 6,2 rebonds pour 14 d’évaluation en 19 minutes), Brice Dessert rejoint Illan Pietrus (1,92 m, 19 ans) et Malik Fitts (1,98 m, 27 ans) à l’infirmerie de la SIG Strasbourg.