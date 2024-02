Malgré le 12e double-double de Maxime Raynaud, Stanford prend une claque à Washington

Au contraire de son pivot français Maxime Raynaud, Stanford n’arrive pas à enchaîner. Après sa large victoire face à USC le week-end dernier, le Cardinal a perdu dans les grandes largeurs chez l’un des programmes mal classés de la PAC 12 (5 victoires et 8 défaites avant la rencontre).

L’Université basée dans la baie de San Francisco s’est en effet inclinée de 20 points (85-65) sur le parquet des Washington Huskies. Bien lancés par un 10-0 en début de rencontre (8-16), encore eans le coup à la pause (40-38), les Californiens ont explosé au retour des vestiaires en encaissant un 12 à 0. Il faut dire que Koren Johnson (30 points, record en NCAA) était chaud. Pourtant, Maxime Raynaud a encore été consistant du côté de Stanford avec le 12e double-double de sa saison (19 points à 8/15 aux tirs et 16 rebonds en 32 minutes).

Il devra faire plus fort encore ce samedi sur le parquet de Washington State. Le Cardinal veut prendre sa revanche sur l’équipe de Kymany Houinsou, qui l’avait battu à la mi-janvier. D’autant plus que Stanford descend petit à petit au classement de la PAC-12 (7e avec 7 victoires et 7 défaites), alors que le tournoi de fin de saison approche.

Maxime gets all the way to the cup! It's a 10-0 Stanford run, Raynaud has 11 points.

