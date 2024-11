Malgré le coup de chaud de Francisco, Munich stoppe Kaunas

Leader de l’EuroLeague avant la 8e journée, le Zalgiris Kaunas est tombé chez le Bayern Munich (77-74). Avec sa cinquième victoire de suite, l’équipe de Gordon Herbert revient à hauteur des Lituaniens (6 victoires et 2 défaites).

Pourtant, les Bavarois se sont fait peur alors qu’ils ont compté jusqu’à 16 points d’avance. Mais les visiteurs, hors du coup en début de match (19-7, 10′), sont revenus au score, encore plus quand Sylvain Francisco (20 points à 6/15 aux tirs, 3 passes décisives, 3 balles perdues et 9 fautes provoquées pour 16 d’évaluation en 23 minutes) a inscrit deux gros paniers à 3-points en sortie de pick and roll dans la dernière minute. Seulement, à +3, le Bayern Munich a fait faute sur le meneur français afin qu’il ne puisse pas égaliser avec un troisième panier à 3-points. Après avoir manqué le premier lancer franc, le Parisien a volontairement raté le deuxième dans l’espoir que son équipe récupère le rebond offensif. Ce qui s’est passé. Mais Brady Manek a complètement manqué sa tentative. De quoi laisser la victoire au Bayern Munich.

A noter que Lonnie Walker a complètement raté son premier match avec Kaunas (0 point à 0/8 aux tirs, -9 d’évaluation en 13 minutes).