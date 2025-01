Malgré une rotation réduite à l’ASVEL, Pierric Poupet ne « s’inquiète pas »

En EuroLeague, l’ASVEL a commencé 2025 comme elle avait terminé 2024, avec une défaite contre un club italien. Après avoir été dominé chez la Virtus Bologne le 27 décembre, Villeurbanne a cette fois cédé en fin de match contre l’Olimpia Milan ce jeudi 2 janvier. Avec une problématique persistante malgré le passage à la nouvelle année : un effectif endolori par les blessures.

« Certains joueurs était fatigués »

Privé de Charles Kahudi et Mbaye Ndiaye, ainsi que de Joffrey Lauvergne et Tarik Black en dernière minute, l’ASVEL a dû composer avec une rotation très réduite face à l’Olimpia Milan (66-75). Et cela n’a pas pardonné dans le 4e quart-temps, dominé par la paire milanaise Mirotic – Leday. Au micro de L’Équipe et du Progrès notamment, Pierric Poupet a reconnu qu’il avait dû utiliser certains joueurs plus que de raison.

« Cela s’est joué sur des détails au fil du match. Certains ont trop joué, étaient fatigués », avouait le technicien rhodanien, avant d’ajouter : « Notre jeu était plus prévisible qu’habituellement. On n’a pas mis les tirs ouverts, on s’exprimait notamment sur des exploits de Nando (De Colo, 22 points, 3 passes, 6 balles perdues), mais on n’avait pas énormément d’options, même si je fais confiance à mes joueurs, qui ont fait des choses remarquables jusqu’ici. »

Fier malgré tout de la performance défensive de son équipe, Pierric Poupet ne veut pas céder à la panique concernant l’avenir de son équipe à court-terme. « On sait toujours qui on est, ce qu’on est en train de traverser, où on veut aller, et on va le faire très sereinement », a-t-il affirmé.

Avec la possibilité de devenir co-leader de Betclic ELITE ce week-end, l’ASVEL, qualifié pour la Leaders Cup et toujours en course pour le play-in de l’EuroLeague, aurait tord de s’inquiéter. Mais pour cela, il ne faudrait pas que les incertitudes autour de son effectif s’étendent dans la durée.