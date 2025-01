L’ASVEL débordée dans le dernier quart-temps par l’Olimpia Milan

L’ASVEL avait l’occasion de revenir à hauteur de son adversaire du soir, l’Olimpia Milan, au classement de l’EuroLeague. Mais comme au Forum début décembre, Villeurbanne n’a pas su prendre le meilleur sur la formation italienne, pourtant privée de Fabien Causeur, dans le 4e et dernier quart-temps (66-75).

Les blessures pèsent sur les rotations de l’ASVEL

Dans un match à l’adresse peu présente (33% d’adresse à 3-points pour les deux équipes) et marquée par de nombreuses erreurs (21 ballons perdus côté villeurbannais), l’ASVEL a fini par céder dans les dix dernières minutes. Notamment sous les coups de la doublette Mirotic – Leday (35 points), auteur de 13 des 24 derniers points milanais.

Jusque-là, l’ASVEL s’était bien accrochée, avec notamment les 9 points consécutifs en fin de 3e quart-temps de Nando De Colo (22 points mais 6 ballons perdus), devenu au passage le shooteur de lancers francs le plus prolifique de l’histoire de l’EuroLeague. Mais la fébrilité actuelle de son effectif, une nouvelle fois dépourvu de plusieurs cadres dont Joffrey Lauvergne, a certainement pesé dans les dernières minutes. C’est en tout cas ce que pensait son entraîneur Pierric Poupet au micro de l’EuroLeague après la rencontre : « Les gars ont fait beaucoup d’erreurs, mais c’est parce que j’ai dû les faire jouer beaucoup de minutes », soulignait le technicien, qui a par exemple laissé Andre Roberson et Neal Sako plus de 33 minutes sur le terrain. « On doit attendre les retours de blessures de nos joueurs et on pourra montrer un autre visage. »

Avec ce revers, le 2e consécutif après celui chez un autre club italien, la Virtus Bologne, l’ASVEL se classe 15e de la saison régulière. La formation de Pierric Poupet reste cependant toujours en course pour le play-in, à deux victoires du top 10.