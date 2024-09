Mam Jaiteh (Monaco) : « C’est un constat : nous sommes très loin de notre potentiel collectif »

L’AS Monaco a connu un faux départ dans cette saison 2024/25 de Betclic Élite. Surpris à Saint-Quentin pour leur entrée en lice, les double-champions en titre ont semblé bien loin de leur niveau habituel. En partie à cause des absences (Mike James, Furkan Korkmaz, Alpha Diallo), mais aussi à cause de l’intensité mise dans les trois premiers quart-temps. La préparation tronquée (2 victoires pour 4 défaites) n’a pas pu les mettre dans les bonnes conditions. Et ils ont surtout fait face à une superbe équipe de Saint-Quentin, qui a saisi sa chance à bras-le-corps. Malgré tout, le pivot de la Roca Team Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 29 ans), qui a marqué 4 points et 3 rebonds en 14 minutes, n’était pas satisfait de la performance des siens, comme il l’a expliqué dans une interview sur le site du club :

« Il a manqué énormément de choses. C’est un constat : nous sommes très loin de notre potentiel collectif. Nous ne sommes pas tous au même niveau, d’un point de vue physique, mais aussi de la connaissance du jeu. Nous avons eu une pré-saison qui a été écorchée par différentes blessures. Et je pense que quand on est une équipe comme ça, avec autant de joueurs, ça prend un peu plus de temps pour réussir à performer. Et surtout pour créer cette cohésion. Cette défaite reste négative mais on est conscients qu’on est très loin de ce qu’on est capable de faire. »

Les Monégasques vont vouloir se remobiliser pour repartir du bon pied dans cette nouvelle saison. D’autant plus qu’il sera important d’insuffler une bonne dynamique alors que la saison d’EuroLeague commence dans une semaine. Avant cela, les hommes de Sasa Obradovic auront une bonne occasion de se rattraper, ce dimanche 29 septembre à 16h30 face à la SIG Strasbourg de Laurent Vila. Ce match se fera à domicile à la salle Gaston-Médecin. Ce qui pourrait changer la donne, toujours selon Mam Jaiteh :

« Nous sommes impatients de retrouver notre public et nos fans dimanche. On va sortir d’une longue semaine d’entraînement, durant laquelle on aura bien travaillé, avec forcément plus d’automatismes. Sans oublier la condition physique des uns et des autres qui est de retour petit à petit. On s’attend à réaliser un meilleur match, avec le soutien de nos supporters. On aura besoin d’eux en ce début de saison, car on cherche du positif partout. Et ils en font partie. »