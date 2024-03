Marc Berjoan (Roanne) : « L’équipe s’est délitée »

« Elle (l’équipe) s’est délitée, reconnaît l’entraîneur Marc Berjoan, récemment confirmé dans ses fonctions. C’est la différence entre une équipe qui est en pleine confiance et sur le top niveau européen et une équipe qui est dans le doute et se bat pour son maintien. Quand ça va bien, tout roule, mais dès qu’il y a un grain de sable, on tombe dans les travers d’une équipe qui doute.

Et du coup, ça donne deux matches en fait. Une première mi-temps effectivement qui est de bonne facture, même si défensivement on ne tient pas mais après c’est une grosse équipe en face, mais offensivement on a retrouvé un peu de liens, on a retrouvé des joueurs qui mettent des tirs. Après en deuxième mi-temps, on n’est pas rentré comme il fallait dedans et après on tombe dans les travers en se disant qu’on peut sauver la maison un petit peu à nous tout seul quoi. Du coup, on n’est plus dans un jeu collectif, donc on tire vite et derrière on donne des munitions à un adversaire qui n’en a vraiment pas besoin vu la qualité qu’ils ont ».