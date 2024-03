Marc Berjoan va terminer la saison à la tête de Roanne

La Chorale de Roanne ne changera pas une nouvelle fois de coach. Les 10 derniers matchs de championnat se feront sous la direction de Marc Berjoan. Dix jours après l’éviction de Jean-Denys Choulet et la promotion de l’ancien coach des Espoirs, ce dernier a été confirmé à la tête de l’équipe pour le reste de la saison, sur décision du Président Emmanuel Brochot, relayée par le Progrès. Pour ses deux premiers matchs entraînés, Berjoan a compté une victoire de justesse contre Le Portel (84-83), mais a concédé une défaite contre un adversaire direct ce vendredi 15 mars à domicile contre Gravelines-Dunkerque (69-78), dans un match en retard de la 17e journée. La Chorale figure pour l’instant en position de premier relégable, avec 8 victoires pour 16 défaites. Ils ne sont qu’à une victoire du premier non-relégable, Gravelines-Dunkerque justement.

Après la défaite hier, Berjoan s’est dit très frustré. Depuis son arrivée, son équipe est portée par un quatuor composé des deux intérieurs Sekou Doumbouya et Yannis Morin (17 points chacun hier), et des deux extérieurs DJ Cooper (12 points et 14 passes) et Antoine Diot (6 points et 4 passes). Mais le reste de l’effectif est à la peine. C’est ce qu’a souligné le coach maintenant confirmé : « J’ai besoin de joueurs qui mettent des tirs. Globalement, on tient la comparaison, mais il nous manque la finition. » C’est pour compenser ce manque que la Chorale s’est mise à la recherche d’un poste 2-3 pour terminer la saison, toujours selon les informations du Progrès. Leurs deux prochains matchs de championnat seront contre Bourg (20 mars) et au Mans (24 mars).