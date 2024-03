Roanne domine Le Portel derrière un Sekou Doumbouya étincelant, Blois et les Metropolitans 92 plongent un peu plus

Roanne l’emporte sur le fil pour la première de Marc Berjoan

Quelques jours seulement après l’éviction de Jean-Denys Choulet, la pression était grande sur les épaules de Marc Berjoan. L’ancien entraîneur des Espoirs, promu en attendant le recrutement probable d’un autre coach, devait trouver la solution face au Portel, dans une journée importante pour la course au maintien. Pendant les quelques jours de préparation qu’il a eu pour prendre en main l’équipe, ce dernier avait mis l’accent sur la défense, selon les informations du Progrès. Mais ce sont bien les individualités qui leur ont permis de l’emporter.

Pour ce qui était seulement son deuxième match officiel depuis plus d’un an, la recrue Sekou Doumbouya a fait un chantier. L’ancien n°15 de la Draft NBA 2019 a marqué 29 points à 10/17 aux tirs (dont 2/5 à 3-points), pris 4 rebonds et récolté 26 d’évaluation. Désireux de marquer les esprits, il a tenté beaucoup de choses et montré toute sa technicité et son côté athlétique dans la raquette. Son duo d’intérieur avec Yannis Morin (21 points à 8/11 aux tirs) a aussi été mis dans les meilleures conditions par les extérieurs DJ Cooper (14 points, 11 passes décisives) et Antoine Diot (6 points, 10 passes décisives, 6 interceptions). Les Roannais l’ont emporté dans les dernières minutes dans une fin de match brouillonne (84-83). Ils remontent ainsi en 16e position, avec un bilan égal à Gravelines-Dunkerque, de 8 victoires pour 15 défaites.

𝗛𝗘 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🔥 2⃣9⃣ points et une victoire précieuse pour la @ChoraleRoanne, Sekou Doumbouya est bel et bien de retour en #BetclicELITE 💪 pic.twitter.com/qW19PvmvhL — LNB (@LNBofficiel) March 9, 2024

Blois n’y arrive décidément pas contre Saint-Quentin

Dans ce match-là aussi un nouveau coach faisait ses armes. David Morabito, nommé à la tête de Blois à la mi-février, connaissait son deuxième match. Son premier – une défaite encourageante contre Paris – l’avait mis en confiance pour la suite, comme il l’expliquait à la Nouvelle République. « Je pense que les gens ont presque oublié la défaite tellement ils ont apprécié les efforts de l’équipe. Et si on est là-dedans, peut-être qu’il y a aura de moins en moins de défaites au bout. » Mais cette fois, les Blésois tombaient sur un club du Saint-Quentin Basketball qui ne leur réussit pas, puisqu’ils restaient sur quatre défaites d’affilée contre eux. Et la cinquième n’aura pas manqué.

Même sans leur meneur Tyger Campbell, qui a mis fin à sa saison après une blessure à l’épaule, les Saint-Quentinois l’ont facilement emporté (75-64). C’est la jeune garde qui a pris la relève, dont l’ancien de Blois Mathis Dossou-Yovo (15 points, 7 rebonds). L’ADA descend en 17e position, tandis que le SQBB reste toujours bien placé pour la course aux playoffs avec sa 6e place au classement.

Limoges assure contre les Metropolitans 92

Le Palais des Sports de Beaublanc faisait tribune pleine ce samedi 9 mars pour son premier match du CSP depuis un mois. Même si l’affiche du jour opposait son club à la lanterne rouge du championnat. Les Limougeauds, eux aussi dans une mauvaise passe avec seulement deux victoires en 2024 avant aujourd’hui, restaient d’ailleurs méfiants des Metropolitans 92. Nicolas Lang (13 points, 6 rebonds) l’a confié sur les réseaux sociaux du club : « c’est une équipe qui reste très dangereuse, malgré le bilan ». Tout comme le coach Jean-Marc Dupraz auprès de France Bleu, lui qui a d’ailleurs joué puis entraîné à Levallois pendant plus de 10 ans : « ils ont des individualités qui ont du talent, des joueurs qui peuvent scorer. Donc il va falloir être vigilant dans les duels. »

Ils avaient vu juste, puisque ce sont bien les Franciliens qui sont rentrés aux vestiaires à la mi-temps devant au score (45-50). Il aura fallu un coup d’accélérateur des joueurs du CSP en seconde période, notamment grâce à une belle adresse à 3 points (12/27, 44,4%), pour finalement l’emporter 98-88. Les hommes de Jean-Marc Dupraz prennent un bol d’air sur la zone de relégation avec leur 11e position.

