Saison terminée pour Tyger Campbell (Saint-Quentin) !

Tyger Campbell (1,79 m, 24 ans) doit prématurément mettre un terme à sa saison 2023-2024 avec le Saint-Quentin Basket-ball. Blessé à l’épaule, le meneur de jeu ne pourra plus rejouer sur l’exercice en cours.

🤕 𝗙𝗜𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗔𝗜𝗦𝗢𝗡 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗧𝗬𝗚𝗘𝗥 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗕𝗘𝗟𝗟 ! Blessé à l’épaule, Tyger Campbell est contraint de mettre un terme à sa saison sous le maillot du Saint-Quentin Basket-Ball. Le club est d’ores et déjà à la recherche d’un pigiste. Bon rétablissement Tyger ! 💙 pic.twitter.com/8W1RQjFsFo — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) March 1, 2024

Sorti de l’Université d’UCLA (NCAA) en 2023, Tyger Campbell disputait là sa première saison professionnelle. Si celle-ci a été faite de hauts et de bas (9 points à 38,3% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 5 passes décisives pour 9,3 d’évaluation en 20 minutes), l’Étasunien a tout de même réussi à qualifier le SQBB pour la Leaders Cup 2024. Au moment de reprendre la saison début mars, le promu est sixième en Betclic ÉLITE avec 12 victoires et 11 défaites.

Mais sans l’un de ses deux meneurs, Saint-Quentin va avoir du mal à conserver sa bonne position. D’autant plus que Melvin Ajinça est lui aussi blessé. Forfait pour la réception du BCM Gravelines-Dunkerque ce samedi 2 mars, l’ailier est également incertain pour la prochaine rencontre.

Sans Tyger Campbell, c’est Lucas Boucaud qui va devoir tenir la mène quasiment seul, certainement épaulé par Yiftach Ziv, en attendant l’arrivée d’un remplaçant médical.