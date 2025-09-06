Marcos Knight, ex-Monaco et ASVEL, signe… en Libye !

Après avoir brillé en Russie avec l’UNICS Kazan (16,1 points, 4,1 rebonds et 4 passes décisives en moyenne la saison passée), Marcos Knight (1,88 m, 35 ans) va découvrir un nouveau championnat surprenant : la première division libyenne. Le club d’Al Ahly Tripoli a officialisé sa signature ce 4 septembre.

Un joueur expérimenté passé par la France

Knight n’est pas inconnu du basket français. En effet, il a marqué son passage à Monaco en 2021 en remportant l’EuroCup, avant de rejoindre l’ASVEL avec qui il a décroché le titre de champion de France en 2022. Capable d’apporter intensité défensive et scoring, ce petit arrière/ailier musculeux s’était fait une solide réputation en Betclic ÉLITE.

Une carrière riche et internationale

Outre la France et la Russie, Knight a évolué en Allemagne (où il a été élu joueur de l’année de Bundesliga en 2020), en Espagne, en Turquie après avoir joué en deuxième division universitaire américaine puis lancé sa carrière professionnelle en 2013.

Avec l’Al Ahly Tripoli, le natif de Sylacauga (Alabama) disputera probablement l’une des dernières étapes de son long parcours, amorçant la fin d’une carrière riche en trophées et expériences internationales.