À l’étranger

Marcos Knight, ex-Monaco et ASVEL, signe… en Libye !

Vainqueur de l'EuroCup en 2021 avec Monaco et champion de France 2022 avec l'ASVEL, Marcos Knight poursuit sa carrière à Al Ahly Tripoli, en Libye. À 35 ans, l'arrière américain choisit un championnat encore méconnu mais où certains clubs proposent des salaires très attractifs.
00h00
Marcos Knight, ex-Monaco et ASVEL, signe… en Libye !

Marcos Knight va vivre une nouvelle aventure en Libye

Crédit photo : VTB League

Après avoir brillé en Russie avec l’UNICS Kazan (16,1 points, 4,1 rebonds et 4 passes décisives en moyenne la saison passée), Marcos Knight (1,88 m, 35 ans) va découvrir un nouveau championnat surprenant : la première division libyenne. Le club d’Al Ahly Tripoli a officialisé sa signature ce 4 septembre.

Un joueur expérimenté passé par la France

Knight n’est pas inconnu du basket français. En effet, il a marqué son passage à Monaco en 2021 en remportant l’EuroCup, avant de rejoindre l’ASVEL avec qui il a décroché le titre de champion de France en 2022. Capable d’apporter intensité défensive et scoring, ce petit arrière/ailier musculeux s’était fait une solide réputation en Betclic ÉLITE.

Une carrière riche et internationale

Outre la France et la Russie, Knight a évolué en Allemagne (où il a été élu joueur de l’année de Bundesliga en 2020), en Espagne, en Turquie après avoir joué en deuxième division universitaire américaine puis lancé sa carrière professionnelle en 2013.

Avec l’Al Ahly Tripoli, le natif de Sylacauga (Alabama) disputera probablement l’une des dernières étapes de son long parcours, amorçant la fin d’une carrière riche en trophées et expériences internationales.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
