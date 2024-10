Marie-Ève Paget de retour à Basket Landes en tant que partenaire d’entrainement

Après une saison dédiée au 3×3 afin de préparer les Jeux olympiques de Paris, Marie-Eve Paget (1,71 m, 29 ans) compte reprendre le 5×5 en compétition. Ainsi, la meneuse/arrière s’entraîne avec Basket Landes, son ancien club, dans le but d’être prête au moment où un club ferait appel à elle. La Savoyarde participe ainsi à des séances d’entraînement de l’équipe professionnelle mais aussi du centre de formation.

Marie-Ève Paget a évolué à Basket Landes entre 2019 et 2023.

La réaction de Julie Barennes, l’entraîneur, au sujet du retour de Marie-Eve Paget à Basket Landes :

« MEP nous a fait la demande il y a deux mois en cas où elle n’aurait pas de club pour s’entraîner avec nous. Elle a pris, après ses compétitions 3×3, un petit peu de repos et elle se remet en ordre de marche en venant s’entraîner avec nous. On connaît les valeurs humaines de MEP, son travail et sa gentillesse aussi et c’est avec plaisir qu’on l’accueille pour qu’elle puisse trouver un joli projet qui lui correspond. »