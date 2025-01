Marine Fauthoux, l’émouvant retour à Basket Landes : « Ça va faire bizarre »

Au moins, Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) ne s’est pas cachée. Non, le match de ce soir n’est pas une rencontre comme les autres. Désormais aux commandes de Mersin, qui vient de remercier son coach Victor Lapena malgré un bilan immaculé en EuroLeague (8v-0d), l’internationale française revient à Mont-de-Marsan ce mercredi pour affronter Basket Landes, son ancien club.

Une affiche forcément spéciale pour la Landaise de cœur, à une trentaine de kilomètres du berceau familial d’Horsarrieu. Expatriée pour la première fois de sa carrière, elle revient également pour la première fois à Basket Landes, où elle a vécu, pour l’instant, ses plus belles émotions en club. Prêtée pendant deux ans par l’ASVEL dans son Sud-Ouest natal (2021/23), elle a pris de l’épaisseur sous la houlette de Julie Barennes (notamment élue meilleure jeune de l’EuroLeague 2021/22), remporté deux Coupe de France et tissé des liens extrêmement forts avec l’environnement local.

« Je suis très, très contente [de revenir] », a-t-elle confié dans les colonnes de Sud Ouest. « J’ai quitté le club pour vivre une autre expérience et continuer de progresser, mais j’ai toujours dit que j’aimerais revenir un jour. J’ai un très fort lien avec ce club, et j’ai hâte de revoir plein de monde. […] Bien sûr, ça va faire bizarre. Ce ne sera pas un match tout à fait comme un autre, surtout avec l’atmosphère dans la salle, le bruit, les bandas. Moi, j’adore, j’ai grandi là-dedans. Je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir pendant le match, je sais gérer. Et j’espère que ça va me porter: moi, je n’aime que la gagne ! »