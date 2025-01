Rupert, Fauthoux et Johannès perdent leur coach : Mersin va engager un 7e entraîneur en 15 mois !

Victor Lapeña n’est plus le coach de Mersin, qui attaque pourtant l’année 2025 en étant invaincu en EuroLeague. Le club turc, où joue les internationales françaises Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans), Marine Johannes (1,78 m, 29 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), s’est séparé du technicien espagnol Victor Lapeña, d’un « commun accord » selon le communiqué.

🙏 Her şey için teşekkürler Victor Lapena! 🏀 Thank you for all Victor Lapena!

Koçumuz Victor Lapena'yla, karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. / We have parted ways with our head coach Victor Lapena mutual agreement.#WeAreÇBK #YourCityYourTeam pic.twitter.com/wlUwe20PKh

— ÇİMSA ÇBK Mersin (@CBKMersin) January 6, 2025