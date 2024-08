Marine Johannès bat son record international : « C’est l’une des meilleures joueuses du monde ! »

Marine Johannes (1,78 m, 29 ans) s’en est donnée à cœur joie lors de la victoire de l’équipe de France contre l’Allemagne en quarts de finale du tournoi olympique 2024.

Entrée comme à son habitude en cours de premier quart-temps alors que les Bleues étaient accrochées, la Normande a pris le jeu à son compte. Lancée, la nouvelle joueuse de Mersin a fait tomber la pluie sur la sélection de Lisa Thomaidis. Il faut dire que le plan de jeu prévoyait beaucoup d’attaques sans annonce, et donc de liberté pour l’arrière tricolore. Laissant libre court à sa créativité, elle s’est avérée très efficace. « C’est plus facile pour nous quand elle marque des points », se marre Gabby Williams. « Quand elle joue comme ça, elle attire les défenses et ça ouvre tous les espaces pour nous. Quand on voit un highlight reel de Marine (une grosse action, ndlr), ça nous donne beaucoup d’énergie aussi ! Elle a mis l’accent sur sa défense cet été, elle sait qu’il faut ça pour gagner. Quand elle joue des deux côtés comme cela, c’est l’une des meilleures joueuses du monde ! »

Une troisième demi-finale d’affilée !

Auteure de 24 points à 8/14 aux tirs, dont 5/10 à 3-points, en moins de 25 minutes, Marine Johannès a tout simplement battu son record de points en équipe de France féminine. Un record qui permet, entre-autre, aux Françaises de se qualifier pour leurs sa quatrième demi-finale olympique d’affilée. Pour MJ, ce sera la troisième après Rio en 2016 et Tokyo en 2021. Pour deux défaites… Précédemment, Marine Johannès avait établi son record en équipe de France à 23 points. C’était lors d’une courte victoire tricolore contre la Chine à Rouen (73-70), le 23 juin 2019. Mais comme à son habitude, elle n’a pas souhaité tirer la couverture vers elle après coup. « L’équipe a fait un super début de match », a-t-elle commenté. « On a intercepté quelques ballons, on a montré aussi que défensivement on était dures. Gabby, Janelle, elles ont fait le taf aussi. On sentait qu’on pouvait pousser, on avait ciblé leurs faiblesses. On savait qu’on pouvait insister dans le repli. On a beaucoup moins annoncé de système aujourd’hui comparé à d’habitude. Parce qu’on voulait aussi jouer pas mal de transis, avec le flow du match sans annonces (de système).«

« C’est une fille qui est intelligente qui a compris l’intérêt collectif d’abord » Jean-Aimé Toupane, le sélectionneur de l’équipe de France

Avec 13,75 points en 23 minutes par match sur les quatre matches du tournoi olympique, Marine Johannès semble en tout cas avoir parfaitement épousée son rôle de joker de luxe offensif en sortie de banc, alors qu’on a pu la décrire comme frustrée à ce sujet par le passé. Un qualificatif de « joker » que réfute Jean-Aimé Toupane, qui préfère partir avec un cinq très fort défensivement pour lancer l’équipe, avant d’y ajouter l’étincelle Johannès, qu’il qualifie d' »exceptionnelle. »

« Elle a accepté son rôle, a annoncé le sélectionneur Jean-Aimé Toupane. C’est un long process. On s’est connu il y a 2 ou 3 ans. On échange. Ça n’a pas toujours été facile dans le contexte que vous connaissez. C’est une fille qui est intelligente qui a compris l’intérêt collectif d’abord. Ce n’est pas un projet personnel. Quand elle est à ce niveau là… »

Face à la Belgique en demi-finale vendredi, l’équipe de France aura MJ, contrairement à la demi-finale de l’Euro 2023. Les championnes d’Europe en titre seront elles privées de Julie Allemand, une autre esthète de la balle orange.