Markis McDuffie de retour à Dijon !

La JDA Dijon a complété son effectif de 11 joueurs avec le retour de l’ailier-fort Markis McDuffie (2,03 m, 26 ans). L’Étasunien avait réalisé une très belle première partie de saison en 2022-2023 à la JDA (16,1 points à 51,6% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds, 1,3 passe décisive et 1,2 contre en 30 minutes sur 52 matches de Betclic ELITE, playoffs et Leaders Cup compris), au point d’être le concurrent n°1 de Victor Wembanyama pour le titre de MVP. Moins productif ensuite, il avait toutefois convaincu le TT Ankara de l’engager.

Mais peu à son aise chez le finaliste 2023 de l’EuroCup (6,9 points à 39% de réussite aux tirs et 3,6 rebonds en 19 matches), l’ancien cadre des Whichita State Shockers s’est engagé pour le club italien de Pesaro, qu’il n’a pas pu sauver de la relégation malgré des statistiques intéressantes (16,3 points et 6,3 rebonds pour 17,2 d’évaluation). Après cette saison décevante et mouvementé, il rentre à Dijon où il rencontrera un autre coach que Nenad Markovic. Laurent Legname est en effet en fonction à la JDA. Avec le retour de Markis McDuffie, le technique varois va compter 11 joueurs professionnels dans son effectif :

Le premier objectif sera de se qualifier pour la FIBA Europe Cup. Pour cela, il faudra écarter le BC Dinamo Zagreb lors du tour préliminaire.

L’avis du directeur sportif Fabien Romeyer sur le retour de Markis McDuffie à la JDA Dijon :

« Depuis son départ de la JDA, nous étions restés en contacts réguliers avec Markis, nous avions même évoqué un retour en milieu de saison dernière. A la fin des Summer Leagues NBA, facteur marquant de l’accélération du marché, un profil comme le sien devient accessible car les joueurs sont prêts à se positionner plus facilement en Europe. On a donc préféré prendre notre temps en attendant ce moment de l’inter-saison pour discuter avec Markis, Laurent lui a présenté le projet sportif et l’équipe avec de nombreux joueurs qu’il connait déjà, notamment l’axe 1-5 David – Gavin, sans oublié Robin. Cet environnement dans lequel il a performé lui a permis de se projeter à nouveau avec la JDA. Markis est un joueur multitâche, on connait son talent de scoring, de création ainsi que son état d’esprit. Nous avions à coeur d’avoir un secteur intérieur complet et polyvalent avec un joueur spécialiste sur chaque poste, Markis sur le Poste 4 et Gavin sur le Poste 5, et deux joueurs capables d’alterner sur les deux postes, en l’occurrence Allan et Christian qui pourront évoluer à la fois sur le Poste 4 et sur le Poste 5. C’est une vraie satisfaction pour nous de boucler notre recrutement avec cette belle resignature. »