Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »

Rookie sensation de Pro B en 2016/17 avec l'Étoile de Charleville-Mézières, Martin Hermannsson est désormais devenu un meneur reconnu du basket européen, vieux briscard d'EuroLeague. Avant d'affronter les Bleus, celui qui prétend au titre de meilleur joueur islandais de l'histoire se confie.
|
00h00
Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »

Star du basket islandais, Martin Hermannsson a démarré sa carrière en France entre 2016 et 2018, avec Charleville-Mézières puis Champagne Basket

Crédit photo : Julie Dumélié

Dans les couloirs de la Spodek Arena de Katowice (Pologne), où il s’échine, en vain, à offrir à l’Islande sa première victoire historique, Martin Hermannsson (1,93 m, 30 ans) se retrouve soudainement transporté vers le mois d’août 2016. Un été où il a signé son premier contrat professionnel, avec l’Étoile de Charleville-Mézières (Pro B). « Ça me semble un peu loin maintenant », sourit-il. « Mais je me souviens parfaitement de mon premier jour à Charleville. Quelqu’un est venu me chercher à l’aéroport et m’a fait faire un tour en ville. Je me suis demandé comment j’avais survivre ici pendant un an. »

À l’époque, il était le pari un peu insensé du coach Cédric Heitz, un rookie islandais à la mène. Un choix quasiment suicidaire sur le papier, assorti d’une enveloppe de 25 000 euros. Le technicien mulhousien raconte fréquemment l’anecdote de l’agent lui certifiant qu’il ne pourrait pas jouer en Pro B. Huit ans plus tard, Hermannsson est un vétéran EuroLeague, 100 matchs au compteur dans la plus grande des compétitions européennes.

« Charleville, l’une de mes meilleures expériences en carrière ! » 

« La France était le meilleur endroit possible où démarrer ma carrière », retrace le dauphin de Zachery Peacock au trophée du MVP 2016/17 de Pro B. « Charleville reste l’une de mes meilleures expériences en carrière. On avait une super équipe, cela a été l’une des plus grandes saisons de l’histoire du club ! » L’été suivant, il avait accompagné Cédric Heitz à « Champagne Basket, c’est comme ça qu’on appelle le club maintenant, non ?! Cela avait été le bon choix pour la suite afin de prouver ma valeur aux plus grandes équipes. »

Doumbouya – Hermannsson – Fall, trio de futures stars sur les parquets de Pro B en 2016/17 (photo : David Henrot)

Après avoir effectué le grand saut de la Marne vers Berlin en 2018, Martin Hermannsson évolue désormais toujours avec l’ALBA, malgré un cycle de quatre ans entre temps à Valence, le club de ses rêves. « Mais j’ai souvent eu l’opportunité de revenir en France, notamment à l’ASVEL », rappelle-t-il.

« Même face à la France, on n’a peur de personne ! » 

S’il découvrira la Basketball Champions League à la rentrée, avec potentiellement un duel contre Chalon-sur-Saône si l’Élan se qualifie, le natif de Reykjavik était encore le cinquième meilleur passeur de l’EuroLeague cette saison derrière T.J. Shorts, Tamir Blatt, Facundo Campazzo et Mike James. « D’avoir réussi à revenir à un tel niveau après ma rupture des ligaments croisés (en mai 2022, ndlr), c’est quelque chose qui me rend super fier », souligne-t-il. « Il y a peu de meneurs qui ont mon expérience en EuroLeague. Quand j’étais à Charleville, les gens ne s’attendaient pas à me voir atteindre un tel niveau. »

Martin Hermannsson avait brillé en Betclic ÉLITE en 2017/18 avec Châlons-Reims (photo : Sébastien Grasset)

Tout comme les gens ne s’attendaient pas à voir une sélection islandaise aussi cohérente sur le parquet à l’EuroBasket, quand bien même elle reste toujours fanny pour sa troisième participation historique. « Cela signifie beaucoup pour notre pays d’être à l’Euro », clame le meneur, qui monte clairement en puissance à l’Euro (4 points à 2/14 lors de sa première sortie contre Israël, 22 points à 9/13 et 6 passes décisives mardi face à la Slovénie lors de son dernier match). « On a montré qu’on méritait d’être ici. On joue avec une génération dorée et on veut tirer le maximum de cette opportunité, notamment du fait d’affronter la France. Vous avez une telle usine de talents, vous produisez des joueurs NBA chaque année, tandis qu’on a tellement peu de population (il y a moins de population en Islande, 404 610, que de licenciés basket en France, 765 909, ndlr). Mais on n’a peur de personne ! »

À Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Ne manquez pas le choc entre l'Etoile Rouge de Belgrade et le Panathinaïkos Athènes 1
EuroLeague
00h00BeBasket vous emmène à Belgrade pour un voyage exceptionnel en EuroLeague !
Guerschon Yabusele a redonné le sourire à l'équipe de France et ses fans, avec son carton face à la Pologne
EuroBasket
00h00Match crucial pour les Bleus face à l’Islande en vue des huitièmes : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce jeudi 4 septembre
EuroBasket
00h00Martin Hermannsson face à ses souvenirs français : « Je me suis demandé comment j’allais survivre un an à Charleville ! »
Trevor Hudgins a brillé face au CSP ce mercredi soir
Présaison
00h00Le Mans corrige Limoges en préparation (+30)
EuroBasket
00h00« Pardonnez mon langage, mais… » : les Bleus doivent éviter une nouvelle boulette contre l’Islande
Betclic ELITE
00h00Le Portel engage un scoreur américain pour remplacer Thomas Hieu-Courtois
EuroLeague
00h00Touché par les blessures de l’EuroBasket, le Bayern Munich teste Tibor Pleiss… en attendant Mehdy Ngouama ?
L'Arena Stadium des Sables Vendée a été inaugurée
Betclic ELITE
00h00Les Sables-d’Olonne : Cholet affronte Limoges ce dimanche dans la nouvelle Arena Stadium
David Morabito Blois 2023-24
ELITE 2
00h00L’ADA Blois confirme son coach David Morabito pour deux saisons supplémentaires
EuroLeague
00h00« Des papillons dans le ventre » pour T.J. Shorts lors de ses premiers pas avec le Panathinaïkos
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
1 / 0