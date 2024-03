Mathéo Leray (La Rochelle) établit son record de points pour son retour à Angers

Mathéo Leray (1,90 m, 20 ans) n’a pas manqué ses retrouvailles sur ses terres. Natif de Angers, le meneur de La Rochelle a grandement participé au succès du leader sur le parquet de l’EAB vendredi (56-79). En effet, le jeune joueur a profité de ce retour près de chez lui pour signer son record de points en carrière.

En seulement 17 minutes de jeu, le champion d’Europe U20 2023 a compilé 18 points à 7/11 de réussite aux tirs, 4 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 3 ballons perdus. Auparavant cette saison, le meilleur total de points de Matheo Leray était de 15 points contre Rouen début février.

« J’appréhendais car j’avais beaucoup de monde qui venait, expliquait Mathéo Leray auprès de Sud-Ouest. Pouvoir faire un match comme ça, avec la victoire… J’avais envie de bien faire mais j’ai envie de bien faire à chaque match. […] On est premier, Angers est dur à jouer ici, est une grosse attaque, et on les limite à 56 points, même 53 sans le shoot de la fin [au buzzer du milieu de terrain, ndlr]. C’est une grosse performance. »