Mathias Lessort toujours aussi inarrêtable pour les Allemands

Après avoir secoué l’Allemagne en demi-finales des Jeux olympiques (10 points à 4/5 aux tirs et 4 rebonds en 16 minutes), avoir dominé l’ALBA Berlin sur la première journée de l’EuroLeague, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) a cette fois pris le dessus sur le Bayern Munich ce jeudi 10 octobre, pour la deuxième journée de l’EuroLeague. Pour la deuxième fois en deux journées, il a été désigné MVP du match par son club.

Mathias Lessort a cumulé 22 points à 9/11 aux tirs et 4/6 aux lancers francs, 6 rebonds et 4 fautes provoquées pour terminer à 27 d’évaluation en 27 minutes. Surtout, il a contribué en la victoire des siens 94 à 79 face au Bayern Munich de Gordon Herbert et T.J. Parker.