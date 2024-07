Matt Morgan et Will Clyburn à la Virtus Bologne

Deux saisons après sa belle saison au Mans Sarthe Basket, Matt Morgan (1,89 m, 26 ans) va découvrir l’EuroLeague avec la Virtus Bologne. L’arrière scoreur fait partie des recrues de l’intersaison du club italien, qui a également convaincu Will Clyburn (2,01 m, 34 ans) de retrouver ses anciens coéquipiers du CSKA Moscou Daniel Hackett et Tornike Shengelia.

Depuis son départ du Mans, Matt Morgan a brillé en EuroCup avec les London Lions avant de se montrer à son avantage lors de la Summer League de Las Vegas. A la rentrée, il retrouvera Luca Banchi, qu’il avait croisé en 2022-2023 alors que ce dernier coachait la SIG Strasbourg. Le sélectionneur de la Lettonie a également fait venir l’un de ses piliers de l’équipe nationale balte, le gaillard Andrejs Grazulis. Il pourra ainsi revenir sur la Coupe du monde 2023 avec Isaïa Cordinier, qu’il avait croisé à Jakarta en 2023. En 2023-2024, Andrejs Grazulis a brillé avec Trente en tournant à 14,1 points et 4,7 rebonds en moins de 25 minutes de moyenne en Serie A.

Après avoir manqué de peu les playoffs d’EuroLeague et perdu en finale des playoffs de Serie A, la Virtus Bologne a fait face à des restrictions budgétaires. Ce qui explique le recrutement moins huppé que les dernières années.

L’effectif 2024-2025 de la Virtus Bologne :

Daniel Hackett, Alessandro Pajola et Matt Morgan

Isaïa Cordinier et Riccardo Visconti (et Rayjon Tucker ?)

Will Clyburn, Nicola Akele et Marco Belinelli

Achille Polonara, Toko Shengelia et Andrejs Grazulis

Ante Zizic, Devontae Cacok et Momo Diouf