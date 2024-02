Matthew Strazel : « Le statut de Mike James en EuroLeague, j’aime bien l’avoir en championnat »

Le contraste est saisissant. Depuis la mi-décembre, Matthew Strazel (21 ans) est le meilleur marqueur de l’AS Monaco en championnat de France, tournant à 15,8 points de moyenne sur ses six dernières sorties. Sauf que le go-to-guy de la Roca Team en Betclic ÉLITE peine à convertir cela par des responsabilités accrues en EuroLeague : seulement 108 minutes de jeu sur la saison, un total inférieur à tout ce qu’il a connu jusque-là sur la scène continentale, même lors de son exercice rookie avec l’ASVEL (250 minutes de jeu).

« C’est vrai qu’il y a parfois l’envie d’avoir plus », admettait-il lors de la Leaders Cup. « Mais personnellement, j’ai bien compris mon rôle et je prends limite du plaisir à l’avoir : bosser un peu plus la semaine quand je ne joue pas en EuroLeague pour arriver en championnat dans un autre rôle. Par exemple, le statut que Mike James a en EuroLeague, j’aime bien l’avoir en championnat. Je travaille pour ça. »

« En Betclic ÉLITE, on veut montrer qu’on a notre place dans l’équipe »

De fait, en Betclic ÉLITE, Matthew Strazel étale d’indéniables progrès. Alors que son temps de jeu est quasiment similaire à celui de la saison dernière (24, contre 22 minutes), le Francilien a vu ses statistiques bondir de 7,5 points à 10,5 points de moyenne. Sans même parler des pourcentages, passés de problématiques à exceptionnels pour un meneur (de 39 à 51%). Toujours étiqueté bon shooteur, le triple champion de France a ainsi retrouvé son adresse longue distance (41%, contre 29%). Et dans son sillage, si l’on excepte l’épisode Leaders Cup qui a suscité la colère de Sasa Obradovic après l’élimination en demi-finale, la Roca Team est beaucoup plus impériale, défaite à seulement deux reprises en saison régulière. Un sérieux que le néo-international explique notamment par une ossature tricolore plus fournie.

« Il y a beaucoup plus de Français dans l’équipe que l’année dernière. Ça nous aide à garder de l’envie. À part Élie (Okobo), on joue tous un peu moins en EuroLeague. Donc on a cette envie d’arriver en championnat et de montrer qu’on a notre place dans l’équipe. Je pense que cela donne un bon équilibre et nous permet d’être motivés pour les matchs de Betclic ÉLITE. On arrive à montrer un bon visage tous les week-ends. » Et encore plus ce mercredi à La Défense Arena pour effacer la désillusion de Saint-Chamond ?