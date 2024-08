Matthew Strazel à Monaco jusqu’en 2027 : « Je ne me sentais pas redevable mais presque »

Matthew Strazel (1,82 m, 22 ans) sera encore un joueur de l’AS Monaco jusqu’en 2027. Au sortir des Jeux olympiques de Paris 2024, le club de la Principauté a annoncé la prolongation pour trois saisons de son meneur de jeu français.

🔒 Tʀᴏɪs ᴀɴs ᴅᴇ ᴘʟᴜs ᴘᴏᴜʀ Mᴀᴛᴛʜᴇᴡ ! 🇲🇨 🤝 Tout juste vice-champion olympique, Matthew Strazel prolonge l'aventure à Monaco jusqu'en 2027 ! 💎 🗣 Communiqué et interview à retrouver sur notre site 📝

« Avoir rejoint Monaco m’a fait basculer dans une autre dimension »

Si la signature de Matthew Strazel à Monaco en 2022 avait surpris, lui qui s’était libéré de son contrat avec l’ASVEL, sa prolongation deux ans plus tard n’étonne personne. « Le fait d’avoir rejoint Monaco il y a deux ans, ça m’a fait basculer dans une autre dimension », souligne-t-il dans le communiqué du club. « Je ne me sentais pas redevable mais presque de signer de nouveau avec la Roca Team. J’ai envie de pouvoir gravir les échelons avec le club, de continuer à apporter ce que je sais faire, et d’être une pièce qui contribue à la réussite de cette équipe. »

Après une saison d’apprentissage déjà prometteuse en relais de Mike James et Elie Okobo (7,5 points à 38,8% de réussite aux tirs et 3,6 passes décisives en 22 minutes de jeu en Betclic ELITE), le natif de Bourg-la-Reine a encore pris du galon la saison dernière. Il a gagné en responsabilité en saison régulière d’EuroLeague (4,4 points et 1,8 passe décisive en 13 minutes de jeu), même si son entraîneur Sasa Obradovic ne lui a pas fait confiance en fin de série des quarts de finale de playoffs contre Fenerbahçe (0 minute lors des matchs 4 et 5), ce qui avait frustré le joueur.

Mais dans les années à venir, avec son expérience olympique dans les pattes en plus, Matthew Strazel devrait regarder un match depuis le banc de touche. Même la Roca Team a recruté une pointure de la mène européenne cet été, avec le Grec Nick Calathes pour pallier le départ de Jordan Loyd.

Déjà 4 titres de champion de France, dont 2 avec Monaco

L’AS Monaco a sécurisé sur la durée celui qui deviendra peut-être le joueur le plus titré de l’histoire du championnat de France (quatre titres à 21 ans, dont deux avec l’ASM). C’est donc avec le double champion de France en titre, qu’à moyen terme, Matthew Strazel tentera de se rapprocher des neuf succès d’André Tondeur et Richard Dacoury. « Je n’y pense pas trop car je ne crois pas faire neuf saisons en Betclic ÉLITE », nous disait-il à l’Adidas Arena fin juin, après avoir décroché son 4e titre. S’il va au bout de contrat, il en disputera à minima huit. Et à ce moment-là, il sera peut-être venu le temps de refaire les comptes dans l’armoire à trophées de Matthew Strazel.