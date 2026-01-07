Recherche
Uncategorized

Coup dur pour Max Strus : encore au moins un mois d’absence après sa chirurgie au pied

L'ailier des Cavaliers Max Strus devra patienter davantage pour son retour sur les parquets. Une nouvelle évaluation médicale révèle que sa fracture du pied gauche nécessite plus de temps pour guérir complètement.
00h00
Coup dur pour Max Strus : encore au moins un mois d’absence après sa chirurgie au pied

Max Strus face aux New York Knicks

Crédit photo : © Brad Penner-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers ont annoncé mardi que Max Strus sera absent des parquets pour au moins un mois supplémentaire. L’ailier de 28 ans continue sa rééducation après une chirurgie au pied gauche subie le 26 août dernier, suite à une fracture survenue lors d’un entraînement estival.

Une blessure qui traîne en longueur pour les Cavaliers

La récente évaluation médicale et les examens d’imagerie ont révélé que la fracture nécessite plus de temps pour guérir complètement. « L’évaluation et l’imagerie ont révélé des progrès, mais un temps supplémentaire est nécessaire pour que la fracture guérisse complètement », ont indiqué les Cavaliers dans leur communiqué officiel.

Initialement, Cleveland espérait voir Strus reprendre l’entraînement dans un délai de trois à quatre mois après l’intervention. Cette nouvelle échéance dépasse largement les prévisions initiales, forçant l’équipe à prolonger son attente.

La blessure s’est produite de manière inattendue lors d’un entraînement estival. « Mon pied gauche a craqué quand j’ai voulu sauter dessus », avait expliqué Strus lors du Media Day. « C’est un peu malchanceux et malheureux, mais nous y sommes et nous gérons la situation, je vais bien m’en sortir. »

L’impact sur une équipe en quête de régularité

L’absence prolongée de Strus pèse sur les Cavaliers, qui affichent un bilan de 20 victoires pour 17 défaites. L’entraîneur Kenny Atkinson ne cache pas l’importance du joueur pour son groupe : « Évidemment, il nous manque, n’est-ce pas ? Il a cette ténacité folle qu’on adore avoir dans le vestiaire. Sa présence nous manque. »

La saison dernière, Strus avait contribué significativement au succès des Cavaliers avec des moyennes de 9,4 points, 4,3 rebonds et 3,2 passes décisives en 50 matchs, dont 37 comme titulaire. Ses performances avaient aidé Cleveland à terminer en tête de la Conférence Est.

Strus subira une nouvelle évaluation dans les quatre prochaines semaines. « Je serai prêt quand le moment viendra, et j’ai hâte de vivre ce moment », avait déclaré le joueur fin septembre. « L’optimisme est toujours là. L’ambiance positive est toujours là. »

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
