Maxim Ilvovskiy, le CSKA Moscou à défaut de la Pro B

Livio Jean-Charles et Amath M’Baye vont avoir de la compagnie à Moscou ! Sacrés en VTB League la saison dernière, les deux Français du CSKA vont être rejoints par leur compatriote Maxim Ilvovskiy (22 ans). Ou plutôt lui va espérer les rejoindre puisqu’il s’est engagé avec la réserve du CSKA Moscou, avec la perspective de toucher à l’équipe première si les choses se passent bien en Superleague, le championnat russe.

Le champion de France cadets 2019 (avec la JL Bourg), dont le format cubique (désormais 2,01 m et 128 kilos) avait détonné face à Victor Wembanyama en finale du championnat, s’était déjà retrouvé dans la même situation l’année dernière à Saint-Pétersbourg. Mais il était resté cantonné à la réserve du Zénith, où il tenait un rôle de rotation (6,6 points à 40% et 3,7 rebonds en 17 minutes de moyenne), avec la nécessité de s’adapter à un basket différent. De fait, même s’il est Franco-Russe, avec deux parents ayant grandi en Russie (et une mère, Larisa, qui fut la meilleure shooteuse à 3-points du championnat en 1996/97, sous les couleurs de Samara, avec 46% de réussite), l’Héraultais n’avait jamais vécu (et joué) ailleurs que dans l’Hexagone, transitant par Vitré (NM1) et la SIG Strasbourg après son long crochet par Bourg-en-Bresse.

Désireux de s’étalonner en Pro B cette saison, Maxim Ilvovskiy n’a pas obtenu le projet espéré dans l’antichambre. Il a donc opté pour un retour en Russie, suivant son entraîneur Anton Yudin de Saint-Pétersbourg à Moscou. Demi-finalistes de Superleague ensemble, les deux hommes tenteront de faire mieux avec le CSKA, qui a pourtant terminé dans les bas-fonds du championnat, seulement 14e sur 16. L’enfant de Saint-Mathieu-de-Tréviers a signé un an avec le club de la capitale russe;