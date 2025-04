Maxime Roos poursuit l’aventure à Roanne, « pour retrouver la Betclic ÉLITE »

Après la déroute de vendredi contre Aix-Maurienne (82-100), voilà au moins une nouvelle qui ravira les supporters de Roanne en ce deuxième week-end d’avril : Maxime Roos (2,02 m, 30 ans) a prolongé son contrat avec la Chorale jusqu’en 2027.

Maxime Roos poursuit l'aventure ✍️ L'ailier-fort international s'est engagé jusqu'en 2027 avec la @ChoraleRoanne 🔵⚪

Une suite logique pour une histoire qui dépasse le simple cadre du basket depuis le printemps 2023. Alors qu’il s’était rompu le tendon d’Achille en plein match en avril, l’éphémère international français (1 sélection) – qui avait ensuite rechuté – avait reçu une vraie marque de confiance de la part de la Chorale, avec la proposition d’un nouveau contrat. « Il y avait eu un geste fort de la part du club lors de ma blessure il y a deux ans », admet-il. « Cela a créé un lien qui va au-delà du sport, donc la Chorale avait clairement la priorité après ma saison de relance. »

« La prolongation a été super rapide »

Après plus de 500 jours sans match, Maxime Roos a prouvé qu’il pouvait toujours tenir un rôle majeur chez un gros bras de Pro B (9,5 points à 50%, 3,7 rebonds et 1 interception). Mais lorsqu’on a porté le maillot de l’équipe de France ou connu trois campagnes d’EuroCup, le but n’est justement pas de s’éterniser en Pro B.

Ainsi, l’ancien bressan espère retourner en Betclic ÉLITE avec Roanne. « Mon but, c’est de retrouver l’élite avec ce club, le remettre là où il doit être, et de faire partie de cette histoire. C’était ma priorité de resigner ici, ça a été super rapide car tout le monde avait la volonté de continuer à travailler ensemble. »