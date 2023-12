Mbaye Ndiaye et Isiaha Mike au concours de dunk à la place de Begarin et Salaün

Betclic ÉLITE - Mbaye Ndiaye et Isiaha Mike sont les deux convoqués de dernière minute pour le concours de dunks du All-Star Game LNB 2023.

Mbaye Ndiaye et Isiaha Mike participeront au concours de dunks du All-Star Game LNB 2023 ce samedi 30 décembre. Les postes 3/4 de l’ASVEL et de la JL Bourg remplacent Juhann Begarin (Nanterre) et Tidjane Salaün (Cholet).

Au sein des deux sélections participant au match des étoiles, Matthew Strazel prend la place de Nando De Colo, touché au mollet.