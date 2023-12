Matthew Strazel remplace De Colo pour le All-Star Game

Betclic ELITE - Matthew Strazel prend la place de Nando De Colo dans la sélection française du All-Star Game LNB 2023.

Matthew Strazel (1,82 m, 21 ans) va prendre la place de Nando De Colo pour le match du All-Star Game, ce samedi 30 décembre. Le meneur de l’AS Monaco va ainsi connaître son premier match des étoiles.

Paul Lacombe et Elie Okobo promus

Il arrivera à Paris le jour-même puisque la Roca Team joue contre le FC Barcelone en EuroLeague ce vendredi 29 décembre. Plusieurs coéquipiers (Elie Okobo, Mike James, Alpha Diallo) font également partie des deux sélections. A défaut d’avoir droit à du temps de jeu en EuroLeague, Matthew Strazel s’éclate en Betclic ELITE. Le 17 décembre, il a battu ses records de points (23), de passes décisives (11) et d’évaluation (30) contre la Chorale de Roanne. Mardi, il a encore marqué 21 points face aux Metropolitans 92. Après 17 journées, l’ancien joueur de Marne-la-Vallée et de l’ASVEL tourne à 9,9 points à 50% de réussite aux tirs (dont 44,1% à 3-points), 1,1 rebond et 3,7 passes décisives pour 10 d’évaluation en 24 minutes.

Nando De Colo forfait, c’est Paul Lacombe qui récupère de la brassard de capitaine de la sélection française. Elie Okobo intègre lui le cinq majeur tricolore.