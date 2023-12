Blessé, Nando De Colo ne participera pas au All-Star Game

Betclic ELITE - En conférence de presse après la défaite face au Real Madrid, l'entraîneur de l'ASVEL Gianmarco Pozzecco a annoncé que son meneur Nando De Colo ne serait pas de retour avant le mardi 9 janvier. Il sera donc absent du All-Star Game 2023 ce samedi 30 décembre.

Blessé avant les fêtes de Noël au niveau du mollet, Nando De Colo (36 ans, 1,96 m) n’honorera pas une 4e sélection au All-Star Game LNB 2023. À l’issue de la défaite de son équipe l’ASVEL face au Real Madrid ce jeudi (76-77), son entraîneur Gianmarco Pozzecco a annoncé qu’il espérait un retour de son meneur d’ici le 9 janvier et la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade. Il sera donc forfait pour le ASG et manquera également deux autres rencontres d’EuroLeague, à savoir un déplacement au Partizan de Belgrade et la réception du Zalgiris Kaunas.

