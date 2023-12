Milos Teodosic à 40 d’évaluation en EuroLeague à 36 ans

EuroLeague - Milos Teodosic a fini à 40 d'évaluation à 36 ans ce jeudi 21 décembre, permettant à l’Étoile Rouge de Belgrade de battre le Maccabi Tel-Aviv.

Milos Teodosic a réalisé une performance fantastique ce jeudi 21 décembre en EuroLeague. Le meneur serbe de 36 ans a conduit l’Etoile Rouge de Belgrade à la victoire au Pionnir, dans un match comptant pour la 16e journée, sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv (92-98), installé à… Belgrade en raison d’un conflit en Israël.

Malgré les différentes changements de défense de l’équipe du Club Nation, Milos Teodosic a toujours répondu avec justesse technico-tactique et réussite. Au point de terminer avec 27 points à 8/12 aux tirs (dont 6/9 à 3-points), 14 passes décisives et 6 fautes provoquées pour atteindre les 40 d’évaluation en moins de 29 minutes (avec un +/- de +20). L’international serbe s’est ainsi approché de son record en EuroLeague (43 d’évaluation) et a surtout guidé l’Etoile Rouge à sa première victoire à l’extérieur de la saison européenne.

Considéré comme sur pente descendante, le vétéran tourne à 11,9 points, 2,4 rebonds et 5,9 passes décisives pour 13,8 d’évaluation en 22 minutes cette saison en EuroLeague. Mais son équipe est bloquée en deuxième partie de tableau avec 6 victoires et 10 défaites.