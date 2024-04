Minnesota se relâche contre Chicago, malgré un bon Gobert

Rudy Gobert et Minnesota ont perdu leur première place de la conférence Ouest ce dimanche 31 mars, à cause de leur défaite contre Chicago.

Deux jours après avoir signé une grosse performance à Denver, les Timberwolves se sont relâchés. Mal entrés dans la rencontre (22-33, 12′), ils ont mis en confiance les Bulls et ont souffert pour revenir. Ils sont finalement passés devant (98-96) à 5 minutes et 21 secondes de la fin sur un 2+1 de Rudy Gobert (19 points à 8/9 aux tirs mais 3/7 aux lancers francs, 10 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 38 minutes). Seulement, Chicago n’a pas abdiqué et repris le dessus pour aller chercher son 36e succès de la saison.

Oklahoma City (52 victoires et 22 défaites) et Denver (53 victoires et 22 défaites) ayant gagné, Minnesota recule à la troisième place à l’Ouest avec 51 victoires et 23 défaites.