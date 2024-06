Mohamed Diarra, non drafté, engagé par les Lakers pour la Summer League

S’il n’a pas été drafté, Mohamed Diarra (2,07 m) devrait connaître une première expérience en NBA avec les Los Angeles Lakers, comme son compatriote Armel Traoré. Sauf que cette fois, l’ancien intérieur du North Carolina State Wolfpack ne sera pas engagé pour un two-way contract mais pour la Summer League.

Le Francilien, qui a connu un parcours chaotique avant d’exploser cette saison en NCAA au point d’atteindre le Final Four de la March Madness, sera donc le coéquipier d’Armel Traoré mais aussi de Bronny James.

Raleigh ➡️ Los Angeles.

Mo will join the @Lakers for the NBA Summer League! #GoPack | #LakeShow pic.twitter.com/vsNj2CNDlB

— NC State Men's Basketball (@PackMensBball) June 28, 2024