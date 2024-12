Monaco avec Nick Calathes face à l’Anadolu Efes Istanbul

Plus de trois mois après son seul match officiel avec l’AS Monaco, Nick Calathes (1,96 m, 35 ans) « est pleinement opérationnel pour revenir sur les terrains » indique son club. Ainsi, l’international grec est censé disputer son premier match d’EuroLeague ce jeudi 26 décembre face à l’Anadolu Efes Istanbul.

Avec également Elie Okobo (1,91 m, 27 ans) dans son groupe, après son absence à Madrid pour cause de maladie, la Roca Team ne comptera plus qu’un absent ce jeudi, l’ailier Alpha Diallo (2,01 m, 27 ans). De quoi laisser augurer un duel intéressant dans la mesure où l’équipe turque, où l’on retrouve Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier, arrive lancée après trois victoires de suite : +26 face au Panathinaikos Athènes, +22 contre l’Etoile Rouge Belgrade et +9 face au Partizan Belgrade.