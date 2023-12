Monaco coiffe les Metropolitans 92 sur le fil

Betclic ELITE - Dans le match des extrêmes, Monaco, leader du championnat, est difficilement venu à bout mardi de la lanterne rouge Boulogne-Levallois (85-77). Devant une salle comble, les Franciliens ont montré un beau visage en menant une très large partie du match, avant de craquer dans les dernières minutes face à l’armada de la Côte d’Azur, emmenée par un Elie Okobo des grands soirs (20 points à 8 sur 11, 29 d’évaluation).

En cette période de fêtes de noël, Monaco n’a pas fait de cadeau à Boulogne-Levallois en clôture de la 17ème journée de Betclic Elite. Alors que les Mets comptaient encore 6 points d’avance dans le dernier acte et semblaient bien partis pour créer une énorme surprise, les joueurs du rocher, emmenés par Elie Okobo et Matthew Strazel, ont trouvé les ressources pour renverser la vapeur et éviter le piège francilien.

Les Mets rentraient bien dans leur match, sous l’impulsion d’un Axel Toupane (11 pts) omniprésent en défense, et prenaient 5 points d’avance (8-13, 5’) sur un nouveau tir sous le cercle de Jordan Theodore (22 pts, 20 d’éval), suivi d’une flèche longue distance de Lahaou Konate (6 pts). Sérieux et appliqués (aucune perte de balle sur le premier acte), les Franciliens creusaient même l’écart deux minutes plus tard (11-18, 7’) sur un nouveau tir à 3 points, signé cette fois Paulius Sorokas (10 pts). Alors que les Mets continuaient de punir leur adversaire à longue distance (2 nouveaux tirs derrière l’arc de Konate puis Toupane), les Monégasques s’en remettaient au talent d’Alpha Diallo (16 pts, 6 rbds), entré en fin de quart-temps et auteur de 7 points en deux minutes pour maintenir la Roca Team dans le match (20-24, 10’).

Les Mets font la course en tête

Le deuxième acte démarrait sous les mêmes auspices pour les Metropolitans. Tevin Brown (14 pts) inscrivait un nouveau tir primé alors que Jordan Theodore concluait près du cercle par deux fois pour offrir 9 longueurs d’avance aux siens (22-31, 12’). Alors que les eux équipes piochaient offensivement et que l’écart se stabilisait autour des dix points, Mike James, transparent jusque-là, sortait enfin de sa boîte pour inscrire ses premiers points du match sur une série de cross over sur le pauvre Amar Gegic suivis d’un superbe step back à mi-distance (31-38, 16’). Insuffisant toutefois pour réveiller une équipe monégasque bien terne sur cette première mi-temps, logiquement menée par les Mets 92 à la pause et limitée à 33 petits points (33-42, 20’).

Les protégés de Sasa Obradovic attaquaient la seconde période avec de meilleures intentions défensives, provoquant quelques pertes de balles des Franciliens, et revenaient à 5 points à la 23ème minute (40-45) sur le 4ème tir primé de la soirée de Matthew Strazel, très inspiré mardi (20 pts, 17 d’éval). Les Altoséquanais résistaient au retour des monégasque jusqu’à l’entré de la dernière minute du 3ème quart-temps. Le moment choisi par Matthew Strazel pour planter sa 5ème banderille, suivie d’une pénétration d’Elie Okobo (20 pts) et d’un ultime tir longue distance du très précieux Alpha Diallo. La Roca Team terminait fort et menait pour la première fois depuis les toutes premières minutes du match (57-56, 30’).

Blossomgame et Okobo en sauveurs

Tevin Brown, intenable, inscrivait 8 points en moins de 3 minutes pour permettre aux Metropolitans de reprendre l’avantage (62-66, 33’). Un coup de chaud auquel répondait Jaron Blossomgame (9 pts) dans la foulée, auteur de 7 points en l’espace d’un éclair pour remettre les deux équipes à égalité (71-71, 35’). L’ancien Cavalier de Cleveland remettait le couvert sur un énorme dunk une minute plus tard et permettait à l’AS Monaco de reprendre l’avantage (77-75, 36’). Incandescent derrière l’arc mardi, Matthew Strazel montrait alors aux Franciliens qu’il savait aussi, à l’instar de son coéquipier Elie Okobo (9 points sur le dernier QT), attaquer férocement le cercle. Le meneur enchaînait deux pénétrations pleines d’agressivité pour creuser l’écart (75-81, 38’). Une avance suffisante pour plier le match et se sortir du piège tendu par les Mets 92 (85-77, 40’).

Alors que Boulogne-Levallois peut regretter sa gestion ratée du money time, l’AS Monaco enchaîne une 7ème victoire de rang en Betclic ELITE pour consolider sa première place au classement. Les hommes de Sasa Obradovic, qui défient le FC Barcelone vendredi en Euroleague, devront cependant montrer un autre visage pour espérer créer l’exploit.

RETROUVEZ LES STATISTIQUES DU MATCH ICI