Monaco et Mondeville assurent en Coupe de France féminine, Montbrison et Rouen se font surprendre

À une semaine de la reprise du championnat LF2, 12 des 14 équipes engagées ont pris part au premier tour de la Coupe de France. Le Pôle France ne participe pas à cette compétition et Illkirch-Graffenstaden est exempté de ce premier tour. Pas non plus d’équipe de NF1 cette année. Ces équipes de deuxième division ont concouru pour une place en 16e de finale, où vont entrer en lice les équipes de première division non-européennes. Il y avait donc six places à prendre. Et parmi les deux clubs de LF2 qui sont allés le plus loin la saison dernière – jusqu’en huitièmes de finale – seul le Pays Voironnais est encore en course.

Rouen et Montbrison passent à la trappe

C’est en effet fini dès l’entrée en lice pour Feytiat, qui avait passé deux tours la saison dernière. Les Haut-Viennoises se sont en effet inclinées dans la salle Gaston-Médecin de Monaco, 76-69. On note côté monégasque un match monstrueux de Julie Tetart, qui termine à 27 points et 14 rebonds en 34 minutes, pour 33 d’évaluation. Ainsi que 24 points de Maud Stervinou, qui a fait parler son expérience de première division. Le MBA, qui a pour ambition de « s’engouffrer dans le chemin de la Roca Team », commence bien sa saison.

Ticket donc aussi obtenu par le Pays Voironnais, qui a pris la mesure de Montbrison (69-63), grâce notamment à un match à 19 points à 8/12 aux tirs de la jeune Daniela Dibanzilua, championne d’Europe U20 l’été dernier. Finalistes de LF2 l’année dernière, les Montbrisonnaises se font donc surprendre d’entrée.

En revanche, une autre très grosse performance individuelle, celle de Fabienne Constant (25 points, 7 rebonds, 6 interceptions pour 36 d’évaluation) n’aura pas suffi à son équipe niçoise pour l’emporter à La Tronche Meylan, qui gagne d’un petit point 74-73. L’écart aura été plus large entre Aulnoye et Le Havre (83-63), et Saint-Amand et le Champagne Basket Féminin (81-65).

Enfin, les joueuses de Mondeville sont allés l’emporter à Rouen (61-74) – vainqueur du Trophée Féminin la saison passée – et ce malgré leurs 22 pertes de balle. Mondeville se retrouve comme l’année dernière en 16e de finale. En espérant un tirage plus facile cette année pour l’ancien club de Marine Johannès, puisqu’elles avaient perdu de 22 points contre les Flammes Carolo, qui sont allées jusqu’en demi-finales des playoffs de LBWL ensuite. Le deuxième tour aura lieu le week-end du 22 octobre.