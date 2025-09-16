Recherche
LF2

Monaco veut « figurer dans la première partie du classement » après sa montée en Ligue 2

LF2 - Fraîchement promu, le Monaco Basket Association a présenté son effectif et ses ambitions pour la saison à venir, et veut déjà s’affirmer comme l’une des meilleures équipes de la deuxième division féminine française.
00h00
Résumé
Monaco veut « figurer dans la première partie du classement » après sa montée en Ligue 2

Le Monaco Basket Association se montre ambitieux après sa montée en LF2.

Crédit photo : Manuel Vitali / Direction de la Communication

“La Roca Team a montré le chemin, on a envie de s’engouffrer derrière”. Pour sa conférence de rentrée, Eric Elena le co-président du Monaco Basket Association, club fraîchement promu en deuxième division féminine, n’a pas caché les ambitions élevées du club qui souhaite s’inspirer des garçons, pour jouer plus que le maintien comme il le raconte à TV Monaco.

Eric Elena avait exprimé sa satisfaction lors de la conférence quant à l’exercice passée : “Nous avions plein de rêves et beaucoup se sont réalisés cette année” s’est-il réjoui dans des propos rapportés par la Gazette de Monaco. Dans les faits, le MBA a effectivement réalisé une belle saison 2024-2025, en s’assurant la montée en LF2 dès le mois de mars. Mais la suite s’est légèrement gâtée, échouant à remporter le titre en NF1 (concédé à Champagne Basket) et subissant une nouvelle désillusion en finale du Trophée Coupe de France contre Rouen-Bihorel, après celle de 2024 contre Alençon.

« On rêve aussi d’EuroLeague »

S’appuyant sur les leçons du passé proche, le dirigeant se montre ambitieux, mais prudent. “Il ne faut pas brûler les étapes. Maintenant, on a vraiment les moyens de figurer dans la première partie du classement, et si on peut faire mieux, on le fera. Nous voulons monter en Ligue Féminine à moyen terme, d’ici trois ans, et on rêve aussi d’EuroLeague”, sourit-il aux micros de nos confrères.

Pour répondre à ces objectifs élevés, les dirigeants ont effectué une refonte de l’effectif, du terrain jusqu’au staff. Sept nouvelles joueuses ont été recrutées comme l’ancienne capitaine de la sélection italienne Martina Bestagno ; ou encore Maud Stervinou, dont l’expérience dans le Championnat de France n’est plus à prouver, et dont “le cœur est vite parti à Monaco” lorsque lui a été proposée “l’idée de prendre part à un projet ambitieux”, avoue-t-elle à TV Monaco.

Rédaction

Le banc a lui aussi été renouvelé, avec l’intronisation de Petros Prekas, sélectionneur de l’équipe de Grèce féminine onzième du dernier EuroBasket, au poste d’entraîneur principal en lieu et place d’Olga Tarasenko. L’ancien assistant de Schio en EuroLeague, excité à l’idée de relever le défi, se montre optimiste quant à la réponse donnée par ses joueuses aux exigences qu’il a fixées. “Nous avons beaucoup de choses sur lesquelles travailler mais il y a une très grande motivation de la part des filles, et j’espère que nous y parviendrons [à remplir les objectifs, ndlr.]”.

Le MBA peut entamer sa saison de la meilleure manière possible à Gaston-Médecin samedi 20 septembre pour un premier match couperet, en Coupe de France face à Feytiat.

