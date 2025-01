Monaco remonte 21 points de retard pour s’imposer à Bologne

La Roca Team a réalisé un exploit majuscule en s’imposant sur le parquet de la Virtus Bologne (86-80) après avoir compté jusqu’à 21 points de retard. Guidée par un Mike James (1,85 m, 34 ans) en mode MVP (24 points, 7 rebonds, 4 passes), Monaco stoppe ainsi sa série de trois défaites consécutives en EuroLeague.

🥶 𝐂𝐨𝐥𝐝 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐢𝐦𝐞❄️

👑 15 points in the 4QT for Mike James to get the W in Bologna ✅️#RocaTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/Vle5iYb3Ok

— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) January 23, 2025